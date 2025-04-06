自由廣場》面對關稅挑戰 加強內需建立緩衝

◎ 黃惟冰

川普揮舞關稅大棒，各國都如臨大敵。據《金融時報》報導，台灣內有政院推出八八○億產業協助方案，同時祭出金融穩定策略，外有據外媒報導，我國安會秘書長吳釗燮與外交部長林佳龍率領的代表團透過「特殊管道」抵達美國，和川普政府秘密對話。除上述作為外，也建議盤點還有哪些內需經濟可強本固元，以求兼具操之在己與多管齊下。

具體而言，營建產業一向被視為內需經濟火車頭，從鋼鐵、水泥、建材，到設計、裝修、家具家電、室內輔具等，足以帶動大量就業需求與經濟產值。其中，都市更新部分，更因國內有大量住宅持續老化，再加上人口結構改變，促使居住環境必須做出相應調整，才能更貼近長者需求，以及地震頻傳等因素，在在都讓都市更新的重要性與日俱增。尤其都市更新的節奏、幅度與範圍，又都屬台灣內政事務，在外部環境劇烈變動的當下，更顯得彌足珍貴。

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依據內政部《危老條例》門檻，屋齡卅年以上就屬老舊房屋，全台已有近五百萬戶的老宅。另，台灣今年已成為超高齡國家，有廿％的人口超過六十五歲，社會對於高齡友善居住環境的需求，只會有增無減。

簡單來說，透過都更以新宅替換老宅，不只讓人住的舒適，更有嚴肅的安全考量。台灣為外貿型經濟，導致在面對外部關稅衝擊時，影響程度較大。但，即便如此，仍可透過推動都更等內政手段，加強內需，建立緩衝。

（作者從事公共服務業）

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