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自由廣場》中國決策失誤 台美見招拆招

2025/04/06 05:30

◎ 王輝生

美國宣布關稅政策的前一天四月一日愚人節，中國突然圍台軍演，想「圍魏救趙」的意圖昭然若揭。

然而，川普總統在四月二日定調為「美國解放日」，並公布全球「對等關稅」政策，中國居冠，累積關稅達五十四％，讓中共灰頭土臉，軍演只好草草收兵。

中國東部戰區此次對台軍演本來沒有代號，被外媒戲稱為「愚人節演習」後，才在隔天補稱代號為「海峽雷霆︱二○二五A」軍演，這是自去年「聯合利劍」系列演習之後，首度使用不同代號。

由無到有、從「利劍」到「雷霆」的改變，決策之粗糙，顯示今年東部戰區的决策者與去年並非同一人。中共的火箭軍及東部戰區都是負責犯台的主要單位，但主帥們最近紛紛落馬，在大整肅風雨中發動軍演，其目的不外有三：

一、測試美國：川普上台後積極布局抗中的大戰略，台灣成為美國的戰略夥伴，台美結合就是中國的夢魘，所以中國必須摸清美國的挺台決心。

二、舒緩內壓：中國經濟萎靡不振，軍心又不穩，加上以美為首的對中包圍圈逐漸形成，習近平為了走出內外交迫困境，必須對外製造事端以轉移目標而舒解內壓。

三、恫嚇台灣：台灣只要不投降，都是中共所謂的台獨，成為霸凌台灣的藉口。中共在台海興風作浪，妄想逼迫台灣自亂陣腳而鼓舞島內親共人士裡應外合，以達到「不戰而屈人之兵」詭計。

中共色厲內荏的軍演，二天就鳴金收兵，但衍生許多反效果。

美國：白宮、國務院及美國在台協會，都及時遣責，川普更親自宣布「美國解放日」，對中施壓使中國的低迷經濟雪上加霜。

中國：此次的軍演選在軍中出事的尷尬時機，儼然成為內鬥的遮羞布，不但沒有激勵人心，反而，因窮兵黷武而招惹民怨。

台灣：中共對台霸凌，軍民同仇敵愾，國軍早已建立「立即戰備操演」機制以應變，面對軍演，連敏感的台灣股民都處變不驚，台股當天以大漲收盤。

中共原想恫嚇台灣卻讓台股大漲，本想測試美國卻被美國宣布「解放日」所打臉，圍台軍演卻淪為愚人節的煙火秀，適得其反的結果，決策失誤，才是主因。

（作者為日本醫療法人輝生醫院理事長、京都大學醫學博士）

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