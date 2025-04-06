自由共和國》林保華／媒體、投資開路 中共大舉滲透東南亞

有一本《我與中共和柬共》一書，香港田園書屋二○○七年出版，我在香港銅鑼灣書店買到的，港幣五十四元，作者是周德高。（作者提供）

林保華／資深時事評論員

馬來西亞網路媒體「當今大馬」（Malaysiakini）報導，國會上議院前主席萊士雅丁（Rais Yatim）在三月廿五日召開記者會指出：共產主義思想與立場正逐步滲透大馬。例如，檳城一所學校的學生唱出含有共產主義思想的外國愛國歌曲，還有人在大馬升起中國國旗，推動「一個中國」理念活動。

萊士雅丁所指出的情況，正是我在七十年（一九五五年）前離開印尼以前在印尼所見到的情況。當時大馬叫馬來亞，還在「剿共」（陳平領導的馬共），印尼則在蘇加諾總統領導下走親中的道路，於是出現上述情況。

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我拚命在去世以前把回憶錄《我的雜種人生》寫出來，就是要給世界留下一個真相的遺書，其中一部分就是中共在印尼的地下活動。幾百萬的印尼華裔，竟然沒有一個把它寫出來，有的則是大批中共御用寫手吹捧

華僑如何愛國以及殖民主義罪惡的文章。可惜當時我年紀太小，離開印尼時是十七歲，只能看到地下黨的活動而沒有參與到實質工作，只是在外圍參與遊行、唱紅歌而已。也幸好我在政治認知上的早熟，所以還記得那些事情，包括地下黨如何對我們洗腦，以及打擊國民黨右派，也就是宣揚「一個中國」的活動。

有一本《我與中共和柬共》一書，香港田園書屋二○○七年出版，我在香港銅鑼灣書店買到的，港幣五十四元，作者是周德高。他是在柬埔寨出生的華僑，比我大六歲，所以在一九五○年代已經在那裡當「進步報紙」記者、經理，十二年期間也為中國大使館忠誠工作，後來去北京接受在柬埔寨潛伏在柬共內部的任務。

周德高經歷了國民黨企圖謀殺來訪的劉少奇、王光美事件，柬共領袖喬森潘、胡榮逃離金邊的來龍去脈，以及柬埔寨「愛國華僑」被柬共排擠、迫害，又被中共遺棄的悲劇。一九七七年他被中共召回北京，周德高的內幕報告又引發柬共內部的慘烈殺戮，最後導致越南入侵。

周德高也被中調部猜忌和迫害，於是他趁改革開放初期的混亂狀態離開中國到香港，再轉去美國。這本書由周德高筆述，朱學淵撰寫。朱學淵是台灣名嘴朱學恒的堂兄，改革開放後從中國到了美國。他曾經來台灣時找過我。我買到這本書並且很快看完後，因為當時台灣事情很多，竟然沒有時間寫一篇文章介紹，以致許多精彩內容都忘記了。

這本書當時引不起香港人興趣，就像我的書也引不起台灣人興趣那樣，要自己受到過共產黨的統治，才會覺醒，然而已經萬劫不復。當年我們唱紅歌、舉紅旗的結果。即使是親中的當地共產黨也無法接受，因此後來發生大規模的排華運動無可避免。親共華裔害了其他華裔。而中共卻置身事外。一九六○年代的印尼排華，中共派船迎接大批華裔回國。然而這給中國增加負擔，所以一九九八年的排華，中國說這是印尼內政，中國不管。

中國成為世界第二大經濟體後，與以前空談理想不一樣，它的各省區電視、社群平台都可以進入當地宣揚統戰，更以投資開路，在印尼就進行採礦，在大馬、泰國修建鐵路，還有其他貿易行為，滲透力道更深。不少華人期待中華民族偉大復興，他們在當地就可以當家做主，至少也有更多的政治權利。印尼的一些華人甚至相信武漢肺炎是美國到中國播毒的中國極端說法。

新加坡也被滲透，六四後經過我介紹到支聯會而在外國取得政治庇護的閻淮，竟然混入新加坡政府高層，在第二號人物吳慶瑞身邊，讓他分析從中國及時得來的絕密文件。

今年二、三月間，新加坡也發生人力部長陳詩龍與在野黨議員梁文輝的多次爭論，因為涉及人口數據時，陳不肯將永久居民與公民分開，說新加坡是移民國家，不需要分開說；而梁則要了解移民數據對新加坡的影響。本世紀來大批中國移民湧入新加坡，陳不敢公開，心裡有鬼嗎？中國人稀釋新加坡人以後，自古以來新加坡就是中國一部分了。

一旦中共滲透引發當地排華浪潮，全體華裔都要受害。但是現在中國有足夠兵力和歪理將這些國家「統一」到自己版圖內。美國已在清理這些親共社團，美國尚且如此，東南亞國家比美國還厲害嗎？台灣呢？

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