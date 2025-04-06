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自由共和國》王美琇／沒有清理過去，我們如何過得去？《全面控制：總體檢蔣介石獨裁統治及其影響》序文

2025/04/06 05:30

我們怎麼可以一面歌頌台灣的民主自由，卻一面在首都市中心用這麼龐大的紀念堂來紀念一個獨裁者？ （資料照）我們怎麼可以一面歌頌台灣的民主自由，卻一面在首都市中心用這麼龐大的紀念堂來紀念一個獨裁者？ （資料照）

王美琇／519行動組合召集人、辜寬敏基金會董事長

一九七五年四月五日蔣介石過世。曾被以莫須有罪名羅織入獄的作家陳列，在他的作品「殘骸書」寫著：「我們這些他的囚徒們…默默地注視著電視畫面，不時會交換一個意味深長的眼神，然後在私底下掩不住無限喜悅地竊竊交換一些看法。」「獨裁者終於死了。平時，我們有許多人常會互相鼓舞說，要堅強，我們一定要活得比老蔣久。這時，我們真正等到了他的死亡。這大大振奮了我們的心志。」

蔣介石的死，讓被他囚禁的政治犯和某些人心中暗自竊喜；但也讓整個被他高壓統治與洗腦的社會如喪考妣，透過當時的電視轉播一目瞭然。兩個世界，涇渭分明。扭曲的暗影，在風中搖曳。

歷史創傷依然隱隱作痛

二戰後蔣介石被盟軍指派來台接收，旋即和蔣經國父子兩人在台灣建立起蔣氏王朝，展開長達半世紀黨國一體的威權獨裁統治，對台灣社會造成無比深刻的傷害和深遠影響。

一九四七年爆發二二八事件，一九四九年五月十九日台灣宣布戒嚴，從此進入被蔣介石政權和國民黨全面控制的白色恐怖時期。二二八事件和後來長達四十三年的白色恐怖，粗估約有四、五萬以上的人被捕獵、被監禁和被屠殺，強行奪走生命、人生、自由、尊嚴和財產等；也有數十萬家庭受到牽累而家破人亡、人生支離破碎。造成這個巨大歷史創傷的罪魁禍首，就是蔣介石父子和國民黨統治集團。然而直到現在，這樣證據確鑿、血跡斑斑的史實，似乎並沒有被社會重視和嚴肅反省檢討；以至於歷史創傷至今依然殘留在政治受難者及其後代子孫身上，甚至在社會裡也不時隱隱作痛。

彭仁郁老師一直在做政治創傷療癒計畫，二○一八年底地方選舉過後，原本選前答應她接受訪視的受難家庭約六十個，竟有將近一半表示拒訪，讓彭仁郁一頭霧水。直到後來她有機會問到比較熟識的受難者二代，才知道他們內心的深層憂慮和恐懼。這位受難二代家屬告訴她：「對你們來說，只是一次選戰輸贏的結果，但對我們而言，如果國民黨重返執政，卻可能是抄家滅族再來一次啊。」

這樣深層的恐懼，依然深深鑲嵌在受難家屬後代子孫的內心。

台灣人自尊被徹底摧毀

整體台灣社會也曾籠罩在白色恐怖陰影下長達數十年，恐懼深入生活肌理。例如目前五十歲以上的朋友，到現在為止仍然不太敢在電話中講重要事情，特別是政治事務，因為怕被竊聽；還有，我們從小就不斷被父母告誡：絕不能涉足政治、小孩子有耳沒嘴、出去不要亂講話會被警察抓去等等。這些都是許多朋友共同的成長記憶，憂懼仍常存人心。

蔣介石的獨裁統治不僅剝奪許多台灣人的人生，扭曲社會的是非善惡價值；甚至一九六六年蔣政權開始大力鼓吹「中華文化復興運動」，用盡一切文教宣傳手段宣揚「大中國意識形態」，貶抑台灣人的語言和本土文化，企圖將台灣人改造成為中國人。台灣人在高壓洗腦的數十年中，自信心被徹底摧毀。

數年前，曾聽前駐日大使許世楷夫人盧千惠女士談及親身經歷的故事。她曾在一家美容院洗頭，每次她總是以台語和來自雲林的年輕妹妹愉快交談。有一天她走進美容院，感覺店內裝潢變得比較新潮，然後年輕妹妹不斷用華語和她交談。後來盧女士問她：「你為什麼不再講台語了？」她表情認真地回答：「我們老闆娘說公司現在要改走高級路線了，不能再用台語和客人交談。」

數十年來，我們也曾看到身邊的親人或朋友，以依附國民黨外省權貴統治集團為榮，即使只分得一杯羹或骨頭湯，也覺得「自己變高尚了」；甚至不太想說自己的母語，彷彿那是一種低俗的象徵。台灣人的自尊心和驕傲感，在蔣氏國民黨政權的大中國意識形態全面控制和覆蓋下，被完全貶抑、擊潰；這不僅發生在福佬族群，客家人和原住民身上都烙下同樣傷痕。

這就是一種文化霸權對被統治者的掠奪與傷害；這個歷史傷痕一直都在，並沒有消失。這是蔣介石的獨裁統治對台灣所帶來的巨大傷害之一。

二○二五年的今天，蔣介石已經逝世五十年了，可是台灣社會至今仍無法究責蔣介石的歷史責任；甚至也無法寫進教科書，告訴後代子孫蔣政權獨裁統治的歷史真相。廿一世紀的台灣，究竟是什麼樣貌的台灣？

我們怎麼可以一面歌頌台灣的民主自由，卻一面在首都市中心用這麼龐大的紀念堂來紀念一個獨裁者？我們到底要傳遞給後代子孫什麼樣的價值信念？要告訴全世界台灣是如何價值錯亂的台灣？

全台灣至今仍有一九○○多座蔣介石的雕像銅像；全國每一個市鎮最重要的路，還是叫中正路。如果德國到處都是希特勒路，你覺得德國人民會受得了嗎？可是在台灣，蔣介石依然在我們生活周遭，威權陰影繼續籠罩台灣。這種荒謬的存在，每天都在挑戰台灣人的道德底線。

處理歷史傷痕，重建台灣人底氣

今年是終戰八十週年，蔣介石過世五十年。我們決定要出版這本總體檢蔣介石的專書，是因為我們必須要和蔣介石算總帳。跟蔣算總帳，是要對許許多多被他奪去生命、人生、自由和尊嚴的前輩們有個歷史的交代；也要給年輕世代和後代子孫清楚的歷史意識和是非價值的辨識基礎。

沒有清理過去，我們如何過得去？沒有清理過去，面對歷史錯誤，如何奢言和解與共創未來？傷痕依舊隱隱作痛，繼續撕裂社會。歷史記憶的傳承做得不夠好，社會的是非價值勢必錯亂，轉型正義就更困難推動；而轉型正義工程做不好，民主脆弱實為必然。當今國會亂象已經說明一切。

所以，歷史記憶的傳承，轉型正義工程和民主鞏固，三者環環相扣。正視它、面對它、處理它，最後我們才能放下它；才能走出歷史的創傷與牢籠，才能真正建立起台灣人的內在尊嚴、頂天立地的自信，與開創未來的勇氣。

面對真實的歷史，是重建台灣人底氣的開始。歷史會給人力量，而知識、勇氣和行動，也必由此而生。

（作者按：《全面控制》一書由前衛出版社出版，將於四月底上市。）

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