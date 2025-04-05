自由廣場》證券弊案刑輕 如何保障被害人

◎ 不惑妹妹

通膨持續發酵，國人理財投資的意識和投資意願都高，甚至國民平均儲蓄的投資額比例也相對高。然而，國內證券公司內部人員盜股或相關違法情事卻非個案。關鍵在於：法律可有確實保障投資人？

依刑法第三三五條規定，侵占他人財物者，處五年以下徒刑、拘役或科或併科新台幣五萬元以下罰金。這表示法院可依案件情節，選擇判刑、拘役，並併科或單科罰金。是否可僅以罰金替代徒刑則須視判決而定。若判六個月以下徒刑或拘役，依刑法第四十一條第一項規定，犯最重本刑為五年以下徒刑之罪，得易科罰金。因此，若判六個月以下徒刑或拘役，可選擇以罰金替代，每日以新台幣一千元至三千元計算。

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金融犯罪相關的舉證耗時，對高齡長者更是不易甚至不利。舉證成功後，投資人之個人損失，尚須透過民事訴訟途徑向證券商求償。台灣現階段的法律能確實保障投資人的權益嗎？當證券公司內部人員觸法，即使舉證成功，卻常以內部疏失或過失為由推卸法律責任～即使情節重大，卻只須面臨小額罰款？台灣的法律可有足夠的警示作用？

詳查便會發現，證券產業違規違法情事並不罕見。依證券交易法第一七八條之一第一項第四款，證券商未確實執行內部控制制度者，處新台幣三十萬元以上六百萬元以下罰鍰。此罰鍰是政府對證券商的行政處罰，繳納對象是政府機關。該罰鍰並非用於賠償受影響的證券客戶，客戶若因證券商違規行為而蒙受損失，尚須另透過民事訴訟途徑向證券商求償。

國內投資風氣高，盼政府與立法機關可以關注相關法條，進一步予以修正補充，進而給予國內投資人更多法律上的保障，以避免證卷產業相關弊端一再發生，進而避免投資人的不安。（作者是自由工作者）

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