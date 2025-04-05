晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》證券弊案刑輕 如何保障被害人

2025/04/05 05:30

◎ 不惑妹妹

通膨持續發酵，國人理財投資的意識和投資意願都高，甚至國民平均儲蓄的投資額比例也相對高。然而，國內證券公司內部人員盜股或相關違法情事卻非個案。關鍵在於：法律可有確實保障投資人？

依刑法第三三五條規定，侵占他人財物者，處五年以下徒刑、拘役或科或併科新台幣五萬元以下罰金。這表示法院可依案件情節，選擇判刑、拘役，並併科或單科罰金。是否可僅以罰金替代徒刑則須視判決而定。若判六個月以下徒刑或拘役，依刑法第四十一條第一項規定，犯最重本刑為五年以下徒刑之罪，得易科罰金。因此，若判六個月以下徒刑或拘役，可選擇以罰金替代，每日以新台幣一千元至三千元計算。

金融犯罪相關的舉證耗時，對高齡長者更是不易甚至不利。舉證成功後，投資人之個人損失，尚須透過民事訴訟途徑向證券商求償。台灣現階段的法律能確實保障投資人的權益嗎？當證券公司內部人員觸法，即使舉證成功，卻常以內部疏失或過失為由推卸法律責任～即使情節重大，卻只須面臨小額罰款？台灣的法律可有足夠的警示作用？

詳查便會發現，證券產業違規違法情事並不罕見。依證券交易法第一七八條之一第一項第四款，證券商未確實執行內部控制制度者，處新台幣三十萬元以上六百萬元以下罰鍰。此罰鍰是政府對證券商的行政處罰，繳納對象是政府機關。該罰鍰並非用於賠償受影響的證券客戶，客戶若因證券商違規行為而蒙受損失，尚須另透過民事訴訟途徑向證券商求償。

國內投資風氣高，盼政府與立法機關可以關注相關法條，進一步予以修正補充，進而給予國內投資人更多法律上的保障，以避免證卷產業相關弊端一再發生，進而避免投資人的不安。（作者是自由工作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書