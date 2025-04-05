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自由廣場》正藍反共站出來 二階罷免清門戶

2025/04/05 05:30

◎ 朱孟庠

退休飛官鷹爸挺身反共支持罷免不肖藍委，竟遭同學退群組，讓我想起當年因支持年改，而遭師專同學退群組。所謂深藍，不過就是排除異己。

八十七歲退役少將丘衛邦更是怒斥「國民黨已是共產黨走狗」，並為清除舔共立委而挺身號召罷免，讓我想起上校退役的家父，生前打過國共內戰，一輩子都是國民黨小組長，近逢清明，上五指山掃墓，父親若還在，見國民黨淪為紅色走狗，必會怒斥，力挺罷免。

我在眷村長大，受師範教育，一九八九年，年輕的女老師在任教學校附近，目睹燒成焦黑的樓梯，一位理想主義的知識菁英埋葬在金色烈焰中，從此我知道自己是台灣的女兒，投身台灣民主化運動，當時只有三台，我們以「地下電台」突破言論封鎖。今天國共聯手制台，紅潮滲透，台灣人豈有明哲保身的餘地？

中共圍台軍演時刻，中國國民黨副主席夏立言跑去中國見河南省委書記暢談「九二共識」；馬英九叫台灣人要相信習近平，基金會執行長蕭旭岑率台灣年輕人在山東搞兩岸聯合祭孔。已經放棄反共的國民黨還值得託付嗎？罷免才能讓國民黨重生。

正藍必須站出，公民必須挺身，以「反共」為最大公約數，團結齊心，肅清內賊，讓國會正常化運作。「集體沉默將把台灣推向極權獨裁的深淵」，讓自由度只有九分的中共政權，統治自由度九十四分的台灣，你能甘心嗎？二階連署，請積極站出來！

（作者是退休教師、雙和大罷免志工）

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