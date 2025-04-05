自由廣場》教育威權的虛偽/區桂芝獲庇護 蕭曉玲遭解聘

◎ 郭川珍

北一女教師區桂芝接受中國中央電視台專訪，抨擊賴清德總統將中國定調為「境外敵對勢力」，輿論為之譁然，但台北市長蔣萬安仍然挺她，還說會當區老師的後盾、守護言論自由。

區桂芝曾批一○八課綱為無恥課綱，謂人不可無廉恥，自己卻上紅媒痛批罵國家元首，又與黑幫背景的親共統促黨主席「白狼」同框，和氣互動，狀至恭謹，然「近墨者黑」真不知區是要如何教學生體認「士大夫之無恥是謂國恥」？區的一連串行徑其實與她的國家、文化認同及價值混淆有密切關聯，身為北一女中上級的台北市長蔣萬安，居然當她的後盾，蔣還能算是蔣家子孫嗎？清明祭祖、慎終追遠，阿祖阿公的反共遺訓你有在乎嗎？

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這使我想起老師蕭曉玲，她當年是台北市立中山國中的音樂老師，也是課程發展會委員、藝術與人文領域召集人，蕭曉玲當年反對台北市長郝龍斌力推的「一綱一本」，為此上告台北高等行政法院，控告郝的政策違反《國民教育法》第八之二條，要求台北市政府立即停辦。沒想到，連續十年獲考績甲等的蕭曉玲，一個月後，竟遭學校提報為不適任教師。

接著學校奉教育局督學指示，召開教評會，以《教師法》第十四條第七款「行為不檢，有損師道」解聘蕭曉玲。從提報到解聘，不到三個月，急如星火。在北市府教育局的威權打壓，一位績優老師被火速解聘，但郝的政策也因爭議頗多而宣告解除。

區桂芝在課堂稱北一女中是「新娘學校」、是日治時期殖民統治的屈辱象徵，種種爭議言論，不在話下。郝龍斌能藉《教師法》第十四條第七款「行為不檢，有損師道」為由解聘蕭曉玲，則蔣萬安能否以同一條文處置區桂枝以回應廣大民意？

同是台北市長，郝龍斌解聘蕭曉玲，蔣萬安庇護區桂芝，豈不諷刺哉？請蔣萬安和郝龍斌給教師們一個合理說法，莫任令政治權勢綁架教育、扭曲人性！

（作者是教師）

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