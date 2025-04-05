晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》教育威權的虛偽/區桂芝獲庇護 蕭曉玲遭解聘

2025/04/05 05:30

◎ 郭川珍

北一女教師區桂芝接受中國中央電視台專訪，抨擊賴清德總統將中國定調為「境外敵對勢力」，輿論為之譁然，但台北市長蔣萬安仍然挺她，還說會當區老師的後盾、守護言論自由。

區桂芝曾批一○八課綱為無恥課綱，謂人不可無廉恥，自己卻上紅媒痛批罵國家元首，又與黑幫背景的親共統促黨主席「白狼」同框，和氣互動，狀至恭謹，然「近墨者黑」真不知區是要如何教學生體認「士大夫之無恥是謂國恥」？區的一連串行徑其實與她的國家、文化認同及價值混淆有密切關聯，身為北一女中上級的台北市長蔣萬安，居然當她的後盾，蔣還能算是蔣家子孫嗎？清明祭祖、慎終追遠，阿祖阿公的反共遺訓你有在乎嗎？

這使我想起老師蕭曉玲，她當年是台北市立中山國中的音樂老師，也是課程發展會委員、藝術與人文領域召集人，蕭曉玲當年反對台北市長郝龍斌力推的「一綱一本」，為此上告台北高等行政法院，控告郝的政策違反《國民教育法》第八之二條，要求台北市政府立即停辦。沒想到，連續十年獲考績甲等的蕭曉玲，一個月後，竟遭學校提報為不適任教師。

接著學校奉教育局督學指示，召開教評會，以《教師法》第十四條第七款「行為不檢，有損師道」解聘蕭曉玲。從提報到解聘，不到三個月，急如星火。在北市府教育局的威權打壓，一位績優老師被火速解聘，但郝的政策也因爭議頗多而宣告解除。

區桂芝在課堂稱北一女中是「新娘學校」、是日治時期殖民統治的屈辱象徵，種種爭議言論，不在話下。郝龍斌能藉《教師法》第十四條第七款「行為不檢，有損師道」為由解聘蕭曉玲，則蔣萬安能否以同一條文處置區桂枝以回應廣大民意？

同是台北市長，郝龍斌解聘蕭曉玲，蔣萬安庇護區桂芝，豈不諷刺哉？請蔣萬安和郝龍斌給教師們一個合理說法，莫任令政治權勢綁架教育、扭曲人性！

（作者是教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書