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自由廣場》全球專家眼鏡都碎了/灰犀牛變成黑天鵝的關稅政策

2025/04/05 05:30

◎ 曹耀鈞

川普推出震撼全球的互惠關稅，不只存在普遍性，亦有針對性，一來針對重要進口國，二則針對中國。從進口重要性排名，美國的前七大貿易進口地，依序是歐盟、中國、日本、越南、南韓、台灣、印度，約佔美國進口總額的百分之五十一，每個地區被課稅至少百分之廿四(日本)，這是第一個針對性。

其次，川普刻意瞄準中國及其供應鏈，中國透過投資轉移，經由相關國家，實際從事轉口加工或貿易，以規避川普第一任時（二○一七至二○二一年）推出的關稅打擊。這次的關稅政策，從越南、泰國、馬來西亞、印尼、柬埔寨、寮國、緬甸，甚至台灣亦被視為轉運的可能地，一一被課百分之四十九（柬埔寨）至廿四（馬來西亞）的偏高稅率。

面對兼具普遍性及針對性的關稅政策，所有貿易對手國均哀鴻遍野，從各國股市可見一班，美國自己也不例外。但批判自己政府或攻擊美國都於事無補，因此事超出各國專家預期，原先判斷會是一頭「灰犀牛」，卻突然變身為駭人的「黑天鵝」！實非任何國家的政府所能預料。建議總統及行政院召集關稅緊急對策團隊，成員包括對美外交智庫及財政經濟幕僚，妥善準備所有談判文件，展開積極溝通，以期降低至最低負面經濟衝擊。

更重要的是，要責令經濟部相關權責單位，詳細理出各產業可能蒙受關稅衝擊的樣態，籌備因應的融資補助及產業出口轉向輔導。因為困難才剛開始。若能安然渡過且經濟仍穩健成長，或許是台灣通過國際貿易公平性的實質考驗暨產業升級的契機，更是政府能否有所重大作為，贏得人民信賴的試金石。

（作者為政府國防廉潔指數評鑑GDI諮詢委員）

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