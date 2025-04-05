自由廣場》清理舔共國會 恢復國防預算/川普關稅戰的台灣生存之道

◎ 楊聰榮

川普的關稅政策已超越單純的經濟範疇，成為重塑全球政治經濟秩序的重要挑戰。在其「美國優先」的旗幟下，關稅不再僅是貿易調節工具，而演變為強硬的談判武器，甚至成為經濟戰爭的關鍵手段。這不僅重塑美國與主要貿易夥伴的關係，也使全球市場陷入不確定性與動盪。作為全球供應鏈核心一環，台灣無法置身事外，必須採取更前瞻的策略，以確保經濟穩定與國家安全。

國際局勢顯示，貿易戰的影響已不限於經濟層面，而與地緣政治風險緊密交織。台灣不能只專注短期貿易損益，而應正視貿易戰背後潛在的安全威脅，進一步提升國防預算作為應對之道。歷史與現實證明，經濟競爭與安全戰略相輔相成，當貿易衝突升級為全面對抗，軍事實力往往成為國家博弈的關鍵後盾。川普的政策轉向不僅可能衝擊台灣的經濟前景，更可能動搖美國對台戰略承諾的力度。唯有強化自身國防能力，展現自我防衛決心，台灣才能在美中角力維持不可或缺的戰略地位。

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令人遺憾的是，台灣內部仍有國會議員無視國際風雲變幻，執意削減國防預算或凍結關鍵軍事項目，陷國防政策於不穩。這不僅直接削弱台灣的防衛能力，也讓國際盟友對台灣的承諾與意志產生質疑。如此目光短淺做法，不僅危害國家安全，更可能削弱台灣在國際談判桌上的籌碼。台灣亟需「清理戰場」，淘汰那些罔顧國家利益、只顧黨派私利的議員，讓立法院成為捍衛國家安全的堅實後盾，而非內耗的溫床。

在此關鍵時刻，台灣選民的角色至關重要。民眾應提高警覺，辨識漠視國家安全的政客，透過民主機制選出維護台灣長遠利益的代表。國防預算的穩定與合理配置，是台灣在動盪國際環境中生存的根本保障。只有確保國防資源免於無謂削減，台灣才能在全球經濟與安全的雙重變局中站穩腳跟，守護長遠的繁榮與安全。這不僅是財政政策的抉擇，更是攸關國家存亡的當務之急，台灣沒有猶豫的餘地。

（作者是中台灣教授協會理事長，任教台灣師大）

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