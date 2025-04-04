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自由廣場》清明祭祖/珍愛台灣 生根立命

2025/04/04 05:30

◎ 陳啟濃

朱立倫返鄉祭祖，指桑罵槐，罵綠營數典忘祖、背離中華文化。朱把政權、國家與文化，三者混為一談，那就來談。

筆者的祖先，是康熙年間來到台灣名間的八卦台地落腳，我是第十代，開台祖當時住在平埔族的母系社會，我的母系祖有很多平埔族。歷三百多年的血緣融合、生根立命，台灣早已是我的祖國，對岸的土地，只能說是祖先的曾住地，當時是大清帝國，和中華人民共和國根本八竿子打不著。

若論中華文化，中共搞過文化大革命，中華文化早就被破壞殆盡，所以對岸使用簡體字，台灣保住了正體字，發揚中華文化的是台灣，不是中共國。何況，住在台灣的人民，除了中原文化，更融合了南島文化、移民文化、海洋文化，包容壯闊、熱情奔放。不正視台灣的多元文化，卻只沽一味，獨尊中華文化，是盲點一，將中華文化與破壞中華文化的中共政權元凶畫上等號，是盲點二，不珍惜安身立命的台灣，卻莫名緬懷赤色神州，親近那塊大陸上的豺狼，抱薪投火，是盲點三。

朱立倫指責別人數典忘祖，耍弄炎黃子孫，並把國家、文化與政權混為一談，認同赤色政權，卻對生養他的這塊土地這個國家這群人民，毫無感恩之心亦毫無認同，他才是別有居心呀！

（作者從事政治評論）

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