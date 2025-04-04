自由廣場》今天是兒童節/未來主人翁的隱憂與對策

◎ 林基興

今天是兒童節，有識之士已有遠見，兒童是國家未來的主人翁。我國的現況堪憂，包括質與量的下跌。今天的大人注意到兒童現狀嗎？兒福聯盟日前公佈「二○二五年兒童休閒娛樂現況調查報告」，休閒時，兒少幾乎都沉浸於手機等的網路世界，其中國小逾七成九、國中八成三。副作用是，久坐導致運動參與漸降，從國小近六成降至國中僅四成八。世界衛生組織建議，兒少「每周至少運動七小時」，台灣達標者不到兩成。

眼黏手機的缺點很多，包括近視與頸椎彎曲等。運動的優點則很多，促進肌肉與骨骼系統生長，若運動不足易導致發展遲緩、動作協調與注意力與腦力發展等問題，連帶不利自信心。不幸地，越來越多人過馬路仍滑手機，半夜亦然。

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教育部、衛福部、環境部、交通部等，應集結合力引導孩子走向室外，包括少空污的休閒運動場所、之前有「動滋券」而今後有「家庭親子運動消費券」？

另外，台灣大學團隊發表「OECD家庭資料庫：台灣家庭與兒少權益指標比較二○二四年版」，指出台灣二○二一年青少年自殺死亡率為每十萬人有四點五人，二○二三年上升為每十萬人有七人。台大提到，自媒體與社群興起，青少年自我傷害的描述更容易在同儕間傳播，而名人的言論也更容易影響青少年。自殺防治學會指出青少年三大自殺主因：憂鬱症（四成一）、感情因素（三成）、家庭問題（兩成一）。

英國影片《混沌少年時》（Adolescence）近期竄紅，英國首相甚至考慮在國會和學校播放；心理學家提到同儕影響，青春期對外尋求認同，「我在同儕眼中是誰」左右自我價值。其次，美國舊金山大橋是景點，也是自殺熱點，當局於是裝設護欄，尚未完工但已減少自殺率七成三；心理學家指出，自殺者往往一時衝動，而護欄讓人有了緩衝餘地。

環境日趨複雜，大人須更努力以引導孩子趨向身心健康。

（作者為大學教授）

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