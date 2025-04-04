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自由廣場》川普對等關稅 對台衝擊與影響

2025/04/04 05:30

◎ 廖明輝

川普於四月二日啟動史上規模最大的「對等關稅」政策，川普批判戰後的國際經濟體系係基於三個錯誤假設，並據以認定，全球貿易體系的結構性不平衡，已對美國國家安全與經濟安全構成「非比尋常威脅」，遂宣告進入「國家緊急狀態」藉以施行對等關稅。

從國際法與經濟學視角，川普的法律依據頗具爭議，《國際緊急經濟權力法》本意是應對恐怖主義、敵對國家等真正緊急威脅，而貿易逆差是否已達「國家緊急情況」門檻，並無明確共識。且貿易失衡的本質是全球產業分工、消費結構與匯率政策的複合結果，單靠關稅未必就能矯正。關稅可能暫時改善逆差，卻無法根本改變全球供應鏈結構，反而加重消費端負擔，引發反效果。

對台灣，川普對等關稅衝擊尤為直接且嚴峻。台灣去年出口美國約占二十三%，中國占三十二%，共有一半以上出口市場，須面對美國對等關稅及中國敵對併吞壓力。台灣出口美國的商品，AI伺服器、螺絲產業、工具機、自行車與傳統製造業，都涵蓋在對等關稅範圍。儘管半導體產品獲得豁免，但台灣對美出口結構早已轉向伺服器、網通設備與零組件，這些產品完全曝露在對等關稅打擊之下，等同重創台灣資通訊產業鏈的北美市場營收。

台灣的螺絲、工具機、自行車等傳統產業出口也遭衝擊，它們毛利偏低，面對三十二%高關稅，勢必將成本轉嫁至美國消費者或自行吸收，恐導致訂單流失與產業利潤下滑。螺絲產業尤為明顯，過去美國針對鋼鐵關稅已引發台灣製螺絲成本上升，此次全面課稅將雪上加霜。此舉對台灣整體出口體系與經濟穩定，更可能構成中長期風險。由於川普是全面針對各主要貿易夥伴，台灣企業難以再透過「轉移產能」至越南（四十六%對等關稅）、泰國（三十七%對等關稅）來避稅，因它們都被課以高額關稅。據台灣電子製造大廠主管回應，台商不再考慮大規模遷廠，因無論遷廠何國，都要面對美方關稅壁壘。

政府亟須提出有效且戰略性因應措施。首應啟動與美貿易磋商，申請關稅豁免或調降，尤其針對AI伺服器與傳統製造業產品，強調台灣在全球供應鏈不可或缺的角色，及對美國經濟安全的正面貢獻。其次，政府應考慮對受影響產業提供短期減稅、融資支持與轉型升級補助，協助企業渡過關稅衝擊期。同時積極與其他主要市場如歐盟、印度、東南亞進行貿易協定談判，以降低對美出口依賴，分散風險。政府尤須加快國內產業的高附加價值轉型，降低對低毛利產品出口的依賴，提高產業在全球供應鏈的不可替代性，以強化經濟韌性。

川普對等關稅政策的本質，是「以強制手段迫使全球遵從美國貿易規則」的貿易重構工程，其合理性與合法性具高度爭議，執行過程勢必伴隨國際政治風險與經濟代價。台灣如何在堅守國際規則、維護國家利益與穩定產業競爭力之間取得平衡，是政府未來數月面對的嚴峻考驗。（作者是中華經濟研究院輔佐研究員）

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