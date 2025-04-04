晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》因應川普對等關稅挑戰 不可流於情緒化

2025/04/04 05:30

◎ 汪志堅

美國總統川普宣布對台課徵三十二%的對等關稅，原因是台灣對美貿易順差高居全球第四，且指台灣對美商品課徵六十四%關稅，故課徵一半的對等關稅，即三十二%。但一般認知，台灣關稅並未如此高，可能美方將部分非關稅貿易壁壘也納入換算。台灣為保護部分產業及本地農業，對部分產品課徵高關稅，並設有非關稅措施，如牛肉、豬肉標示產地、瘦肉精限制、禁止牛內臟進口。

台灣對美順差排名第四，故列在表格第四位，但被課關稅並非第四高。面對變局，台灣內部須理性因應，冷靜評估整體競爭環境，朝野不可陷入口水戰，或揚言報復。

亞洲鄰國都面臨同樣狀況，中國被課徵三十四%關稅，加計先前額外二十%，總計達五十四%，比台灣還多出二十二%，兩相對照，台灣商品在美競爭力反而提升。日韓分別被課徵二十四%、二十五%，美韓已於二○○七年簽署自由貿易協定，美日也在二○二○年簽署貿易協定，日韓輸美商品原已享較低關稅。過去台灣在關稅劣勢下，仍具競爭力，顯示台灣產品的優勢。在新稅制下，未來能否續與日韓抗衡，有待觀察。越南四十六%、泰國三十六%都高於台灣，印尼則與台灣相同。整體而言，對等關稅衝擊下，鄰國無不承受壓力，台灣情況並不比別國差，分析關稅影響，須以全面與冷靜的態度看待。

面對課徵關稅，不宜意氣用事。台積電先前在美國白宮宣布擴大赴美投資，在野勢力大肆謾罵、批判政府，如今美方公布新關稅，又有人主張台積電應中止投資，上述反應都太情緒化。其實這次明確排除半導體產業，對台灣是一大緩解。若非台積電赴美設廠，半導體產業這次恐怕也難倖免。

台灣應當反思：關稅與非關稅措施是否有調整空間？舉例，為人詬病的美國汽車進口關稅，可否降低？是否仍須全面禁止美國牛內臟進口？是否有必要繼續強制所有餐廳標示牛肉、豬肉產地？若社會多數認為這些措施不可或缺，產業就須共同承擔因而增加的關稅成本；反之，若認為部分措施可鬆綁，應就調整方式廣納意見，找出社會共識。

面對挑戰，台灣唯有沉著應對，理性檢討國內政策，才能在國際經貿競爭中站穩腳步，口水謾罵無助於解決問題。

（作者為台北大學教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書