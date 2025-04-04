自由廣場》因應川普對等關稅挑戰 不可流於情緒化

◎ 汪志堅

美國總統川普宣布對台課徵三十二%的對等關稅，原因是台灣對美貿易順差高居全球第四，且指台灣對美商品課徵六十四%關稅，故課徵一半的對等關稅，即三十二%。但一般認知，台灣關稅並未如此高，可能美方將部分非關稅貿易壁壘也納入換算。台灣為保護部分產業及本地農業，對部分產品課徵高關稅，並設有非關稅措施，如牛肉、豬肉標示產地、瘦肉精限制、禁止牛內臟進口。

台灣對美順差排名第四，故列在表格第四位，但被課關稅並非第四高。面對變局，台灣內部須理性因應，冷靜評估整體競爭環境，朝野不可陷入口水戰，或揚言報復。

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亞洲鄰國都面臨同樣狀況，中國被課徵三十四%關稅，加計先前額外二十%，總計達五十四%，比台灣還多出二十二%，兩相對照，台灣商品在美競爭力反而提升。日韓分別被課徵二十四%、二十五%，美韓已於二○○七年簽署自由貿易協定，美日也在二○二○年簽署貿易協定，日韓輸美商品原已享較低關稅。過去台灣在關稅劣勢下，仍具競爭力，顯示台灣產品的優勢。在新稅制下，未來能否續與日韓抗衡，有待觀察。越南四十六%、泰國三十六%都高於台灣，印尼則與台灣相同。整體而言，對等關稅衝擊下，鄰國無不承受壓力，台灣情況並不比別國差，分析關稅影響，須以全面與冷靜的態度看待。

面對課徵關稅，不宜意氣用事。台積電先前在美國白宮宣布擴大赴美投資，在野勢力大肆謾罵、批判政府，如今美方公布新關稅，又有人主張台積電應中止投資，上述反應都太情緒化。其實這次明確排除半導體產業，對台灣是一大緩解。若非台積電赴美設廠，半導體產業這次恐怕也難倖免。

台灣應當反思：關稅與非關稅措施是否有調整空間？舉例，為人詬病的美國汽車進口關稅，可否降低？是否仍須全面禁止美國牛內臟進口？是否有必要繼續強制所有餐廳標示牛肉、豬肉產地？若社會多數認為這些措施不可或缺，產業就須共同承擔因而增加的關稅成本；反之，若認為部分措施可鬆綁，應就調整方式廣納意見，找出社會共識。

面對挑戰，台灣唯有沉著應對，理性檢討國內政策，才能在國際經貿競爭中站穩腳步，口水謾罵無助於解決問題。

（作者為台北大學教授）

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