自由廣場》不反共就滾!/蔣介石有交代 留台志在反共

◎ 沈建德

朱立倫在中國國民黨中常會聲稱，該黨親美和中，朱的意思就是「不反共」。該黨青年軍也說，國民黨當年「聯俄容共」為形勢所逼。

我要說，國民黨如果不反共，就應該離開台灣，因為該黨領袖蔣介石曾以總裁身份（當時總統是李宗仁）在一九四九年六月二十日轉麥帥的電報上面說得很清楚。

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二○○一年十月二十二日，李登輝在北市李登輝之友會上也表示，蔣經國曾告訴他，蔣介石曾宣示佔領台灣是為了反攻大陸，但因反攻大陸的希望越來越渺茫，蔣經國決定把政權交還台灣人。

蔣經國的媳婦抗議，說她從未聽聞，以為死無對證。想不到蔣介石留下他致電麥帥的記錄，電文中，蔣介石提到盟軍打算收回台灣、由盟軍自行管理，此舉等於是要趕走蔣以及中華民國來台受降的軍隊。蔣介石當時向麥帥哀求，他是為了反共而暫住台灣，並在電文的第二點保證絕不遷都台灣，並在第四點保證，不會像二戰波蘭政府流亡倫敦那般流亡台灣，第五點則是要求美國協助反共力量，這些記載，在國史館出版的「蔣中正先生年譜長編」都有，歷史會說話。

近期，正值台灣抵抗中國軍演侵擾的緊要關頭，中國國民黨主席朱立倫竟然公開聲明「和中」，該黨副主席夏立言則跑去中國，和國台辦談一中原則，台灣是中國的一部分。這幫徒眾都不反共了，還有什麼臉皮賴在台灣？

（作者為前中興大學企管系副教授）

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