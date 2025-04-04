自由廣場》今年逢蔣介石逝世五十周年 罷免舔共藍委 「二次清黨」浴火重生

◎ 楊浩民

今年是蔣介石逝世五十週年，照往例，國民黨大咖又要爭相跑去慈湖裝模作樣，其實他們不配去謁陵，正確地說，他們不應該去「褻瀆」這位終生反共的軍人，這些徒子徒孫早就背叛蔣的反共職志，而且不反共就算了，居然還變本加厲地舔共媚共，拿著蔣介石在招搖撞騙，直如親共賣台集團。如今在艱苦反共保台、死也不肯降共的，反倒是民進黨。蔣介石地下有知，必感嘆不已。

國民黨要真有心紀念蔣介石，莫過於實踐蔣的四句遺囑「實踐三民主義，光復大陸國土，復興民族文化，堅守民主陣容」。其中「光復大陸國土」根本不可能了，實際只剩三句，其中「實踐三民主義」和「復興民族文化」非當務之急，最要緊的當然就是「堅守民主陣容」，旦它已遭遇重大危機，因為國民黨已經淪為共產黨的附隨組織，也就是丘衛邦將軍所痛斥的「走狗」，以及花蓮老師葉霸所痛罵的「通匪」！

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於今若要「堅守民主陣容」，國民黨勢必要「清黨」，但佔據權位的國民黨大咖，一個比一個親共，只有依賴廣大黨員自力救濟了。國民黨的黨員和藍營朋友們，你們雖無黨職的權力，卻有清黨的權利，如何行使清黨的權利? 就是罷免國民黨立委，萬幸民主制度還有罷免權，它就是你們清黨的唯一且最犀利工具。

七十多年前，貴黨幾乎被共產黨徹底殲滅，好不容易逃過共產黨追殺，在台灣一代傳一代，安身立命、安和樂利，誰知把持黨機器的高層為了私心竟親中舔共，打算引進中共勢力統治台灣，讓你們再度陷入紅色鬥爭的危機，你們看，國民黨立委居然大砍國防預算，還和中共的武統言論唱和，如果後代子孫被中共統治，你們死也不能瞑目罷。

反共保台，只問立場，不分藍綠，如果尊敬兩蔣，要紀念他們，要捍衛中華民國，就要行使罷免權，藉由這樣的「二次清黨」，把親共藍委逐出政壇，讓貴黨從此脫胎換骨，換下親中舔共的高層，讓有心反共的同志上位，如此必可換得全黨浴火重生的契機，既愛黨愛國又可尊蔣呀。（作者是公務員）

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