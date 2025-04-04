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社論》誰信國民黨的嘴巴反共

2025/04/04 05:30

國民黨挾人數優勢，強勢表決通過兩公投案徑付二讀。（資料照）國民黨挾人數優勢，強勢表決通過兩公投案徑付二讀。（資料照）

國民黨主席朱立倫在最近兩星期，接連在幾個場合批評賴清德總統提出因應中國威脅的十七項主張。朱還說，國民黨一貫立場堅定反對共產主義，也反對台獨，任何傷害中華民國與全民的，絕對不會接受。這話看似兩邊都批評，但現任國民黨主席講出「反共」，也頗為稀奇。畢竟在中國解放軍本週對台發動大規模軍事演習的時刻，國民黨卻派副主席前往中國，還與共產黨人觥籌交錯，顯得諷刺。所謂聽其言，更應該觀其行，反對黨一邊喊反共，卻絡繹不絕奔赴中國，以拜祖、謁陵等名義傳遞一家親，然後對執政黨的反共政策推行，反而謾罵不斷、大扯後腿。這般言行相悖，誰會相信國民黨的嘴巴反共。

當然，朱立倫講的只是「堅定反對共產主義」。現在，中國共產黨除了把堅持共產主義、無產階級專政等當成政治口號來使，如今也沒什麼人會信貪腐嚴重、貧富差距大的中國，是實施共產制度。對朱而言，或許是玩弄了文字遊戲。「反共」，並非真要「反對中共」，而是附和中共的另類障眼法。又如朱常講「親美和中」，但看國民黨走向則非如此。這一屆立法院自去年二月一日開始，去中國的國民黨立委人數，算一算已超過去美國的。而且，藍委多在休會才到美國，但到中國，即便是會期的繁重時間，也一定要「飛去不可」。最具爭議者，莫過於去年四月有高達三分之一國民黨團之數，集體前往北京會見對台統戰高官。兩者對照，嘴巴講「親美和中」，無非文字遊戲，實際更像「親中疑美」，與北京論調，也遙相呼應。

或因如此，當賴清德總統依據反滲透法，將中國定位為「境外敵對勢力」時，從朱立倫以降，整個國民黨有如跳腳般，將賴政府視為大逆不道，痛罵挑釁中共。但賴清德所言所為，不就是為了「反共」，怎麼真要反共，強化相關國安作為，例如恢復軍審，研擬修法，在野方面又表現反對。當美國川普政府為了因應中國帶來的各種挑戰，調整戰略方向並加強印太部署，周邊國家如日本、菲律賓等，也積極提升國防，加深與美國的安全連結，賴政府因應國安之舉，正是民主友盟在做的事。所以，當在野方面語無倫次攻訐「賴十七條」，我們並未看見有民主國家對賴政府有所質疑，美方甚至給予公開的支持。再看在野說法，與北京批賴，何其相似。共軍發動軍演，懲獨就是藉口，實則破壞台海現狀，擴張印太勢力。這也更坐實中國就是「境外敵對勢力」，對這定位，國民黨人到底在反對什麼。

朱立倫的文字遊戲裡，也常愛說台灣在整體的戰略上，一定要同時使用「國防」（Defense）與「對話」（Dialogue）並進的2D戰略，透過保衛台灣外，還要能兩岸交流對話。這看似四平八穩，但這又是掩飾實質親中的障眼法。國防若很重要，今年中央政府總預算，藍白兩黨聯手的瘋狂凍刪，又是意味什麼？從國際的角度，藍白合力「把關」，攔阻賴政府的國防政策推行，中共最樂見。美國友台政要才會不客氣痛斥國民黨「玩危險的遊戲」。國民黨高層或許驚覺惹眾怒了，除了引發國內的罷免藍委的浪潮，也造成美國等民主國家的不滿與不解，因而遣團向美方解釋。但美國政府顯未苟同。同樣的，國民黨人自誇的兩岸對話，其實也只是到中國去「聽訓」，幫襯北京發動大外宣。特別當中共升高動作，如同這次軍演，總見國民黨高官應「邀」奔赴中國，助其擦脂抹粉，還換得對岸的更變本加厲。

中共對台日益挑釁，國民黨主其事者，不思內部朝野團結，卻砲口轉而對內，有如協力者般唱和中共。境外敵對勢力本週對台的軍演，還發動不堪的文宣，醜化我們國家領導人，這同樣是對台灣主權的侵犯，在野對此卻毫無反應。表面上，藍白兩黨都批中國軍演，實則避重就輕，對內高喊譴責，見到中國官員反而低調以對，又是言行相悖。近期執政黨立委助理傳出涉入共諜案等情事，正說明中共對台的無孔不入，已不光只有境外敵對勢力，而是境內、境外敵對勢力的交互齊發，這更說明賴清德推動因應威脅的國安作為，有必要性與迫切性，在野不該一味攻擊。過往國共鬥爭或兩蔣在台時期，國民黨是真反共，賴清德前天也語重心長說「不反共的國民黨就不是真的國民黨」。對照朱立倫的嘴巴反共，更凸顯是欺世盜名之術。

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