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自由廣場》李孝亮讓我想起年輕的自己

2025/04/03 05:30

◎ 李坤隆

在大罷免時代，光怪陸離現象不斷，尤其是幽靈連署更令人嘆為觀止，在此現象背後，李孝亮的悲劇角色尤其發人深省。

在罷免民進黨立委吳沛憶的第一階段公民連署，居然爆出一○八名連署人是「在提案前死亡」，導致提案領銜人、國民黨青年軍李孝亮被捲入「幽靈連署」爭議，連帶逼出李媽媽出面指控國民黨高層施壓李孝亮當領銜人，連同黨市議員都認為，李孝亮能拿到黨員名冊很正常，至於名冊是誰動手抄的，誰就該負責，不應叫年輕人扛這個責任。

李孝亮入黨時間短暫，尚在摸索階段，就貿然接下這次的重要工作，背後若無壓力是騙人的，我的感覺是，下令的人有可能使用話術，讓一個剛入黨的年輕人沒有抗拒餘地。

我有此感覺，是因回想高中時，和許多同學被叫到學校大禮堂集合，聽台上講話，最後就在懵懵懂懂下加入國民黨，這可能是話術，更可能是集體催眠。

我不敢說李孝亮是被騙入黨，也相信他是對政治有熱情的年輕人，但整個事件的發展過程，卻讓我不得不懷疑，國民黨的文化本身有問題，所以我同情李孝亮，因他已被推上火線，幾乎退無可退，只是他面對親情，卻要背上自己都搞不清楚的黑鍋，這對一個年輕人公平嗎？

或許這就是國民黨難以吸引年輕人的主因，因為黨內文化不透明，對年輕人不夠尊重，把年輕人推上火線，看在我這過來人的眼裡只有心疼，如此文化再不改進，國民黨與年輕人的距離必會越來越遠！

（作者是大學教師）

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