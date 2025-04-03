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自由廣場》她更適合街頭而非教室 捷克也有一個「區桂芝」

2025/04/03 05:30

◎ 陳永昌

二○二二年四月初，俄羅斯軍隊入侵烏克蘭一個多月後，捷克的國小教師貝德納羅娃（Martina Bednanova）卻騙班上孩子：根本沒有發生戰爭，烏克蘭首都基輔風平浪靜；她還為俄羅斯的種族滅絕行徑辯護說：在烏東大城頓巴斯，反而是俄羅斯人被烏克蘭人迫害，諸如謀殺、焚燒、剝皮等，口徑與莫斯科當局的大外宣如出一轍。

學生把貝德納羅娃授課內容錄下來，事情曝光後，學校立刻開除她，捷克司法部門追究其法律責任。

貝德納羅娃在法庭上坦承不諱，辯稱她說的只是個人觀點，除了躲在言論自由保護傘下，辯護律師還打悲情牌，聲稱她不過是俄羅斯假新聞國家宣傳機器下的被害人。

重現民主國家多元社會常見通病，布拉格法庭二度判決貝德納若娃無罪，檢察官上訴求刑八個月緩刑，並禁止五年內從事教學、教育或其他任何兒童相關工作，最後遭駁回維持原判。終審裁判確認不能因「個人觀點」論罪判刑，法官強調：失去工作對這位教師已是足夠懲罰。噫，司法無法扮演守護民主的最後一道防線，「恐龍法官」輕判縱放國安案件，捷克也不例外。

歐洲打擊莫斯科當局幕後操弄假新聞，始終是場艱困戰鬥，尤其捷克身為走向全面民主化的前共產國家，審查遏制言論往往事倍功半。各式各樣不實訊息流竄於社群平台，透過偽裝新聞網站配合網軍放大渲染，煽動憤怒矛盾，引導對立分化，動搖捷克人對自由民主的信任。

去年四月，捷克政府宣布查封設在布拉格新聞網站《歐洲之聲》（Voice of Europe），它由烏克蘭親俄大亨梅德韋丘克幕後提供金援，偽裝為媒體平台，實際透過收買以擴大影響力，鼓吹停止軍援烏克蘭，呼籲解除制裁俄羅斯，賄賂歐洲議會成員發表疑歐言論，甚至扶持親俄候選人參與歐盟選舉，是不折不扣「俄羅斯傀儡之聲」。這起醜聞再次證明俄羅斯髒手深深伸進歐洲政壇；類似現象，台灣民眾並不陌生。

貝德納羅娃後來參與親俄集會遊行活動聲嘶力竭擔任主講人，當地評論揶揄，就像一位物理老師不合時宜地主張地球是平的，與其繼續在學校誤人子弟，街頭宣講更適合她發表「個人觀點」！

（作者為企業專業經理人）

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