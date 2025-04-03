自由廣場》實兵演練良機 愚人節軍演的大禮

◎ 衛重華

就在幾天前，外媒報導指中共東部戰區司令員林向陽「疑似被消失」，東部戰區是負責對台作戰的核心軍區，其主官被清洗，對軍心或對演訓皆屬重大衝擊。

四月一日愚人節當天早上七點，中共東部戰區忽然宣布在台灣周邊海空域展開聯合軍事演習，動用陸海空及火箭軍兵力，要給台灣造成「猝然軍演」的壓力測試，藉突襲手法震懾台灣，欲在戰略上製造驚慌，削弱國軍反應時間與整備節奏。

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但中共顯然低估國軍的警覺與備戰機制，針對中共類似軍演手法，國軍已建立「立即戰備操演」制度，各作戰區定期模擬應對突發狀況，有效防範中共的「突襲式演訓」。以致中共這次演習未如其所願打亂台灣防務節奏，反而再次驗證我國軍備與指管通報體系的完備。

東部戰區司令員被消失，使得這場表面聲勢浩大的演習，流於為掩護內部鬥爭而發動的一場「無腦演習」，不僅無法展現實力，反而曝露內部混亂，徒增國際貽笑。

中共軍演恫嚇台灣的老套路，已難奏效，愈是頻繁施壓，愈是促進台灣社會警醒，升高對中共的反感。所謂武嚇，不過是催化台灣防衛決心、加強國際民主聯盟合作的推手。愚人節這天，中共送給台灣的並非震懾的軍威，而是外交與民心雙輸的一次愚行。

（作者是軍人）

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