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自由廣場》白紙黑字 法有明定 非賴清德所獨斷 依我國法律 中國就是「境外敵對勢力」

2025/04/03 05:30

◎ 李慶義

中國東部戰區又組織陸海空及火箭軍，在台灣周邊聯合演訓，還發布「除妖除魔」影片，模擬飛彈攻擊，出現台北一○一大樓畫面，宣稱是對賴清德當局猖狂謀獨的堅決懲戒。中國藉武力與我國「對峙」，主張採取「非和平手段」，危害我國主權，已顯現無疑。

反滲透法第二條規定，「境外敵對勢力」：指與我國交戰或武力「對峙」之國家、政治實體或團體。主張採取「非和平手段」危害我國主權之國家、政治實體或團體，亦同。

中國對我中華民國台灣，一再文攻武嚇，中國的「反分裂國家法」第八條還明文規定，得採取「非和平方式」。其符合我國反滲透法所指的境外敵對勢力，毫無疑義。

境外敵對勢力，不只反滲透法有這項規定，包括刑法「外患罪」章第一一五條之一規定︰本章之罪，亦適用於地域或對象為大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力。國家安全法第二條及第三條，也有任何人不得為大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力…為…的規定。

其法制體例，都是將大陸地區、香港、澳門與境外敵對勢力，並列規定。此外，國家機密保護法第三十二條至第三十四條，也有類似的法制體例規定。

在法制體例上，將大陸地區、香港、澳門與境外敵對勢力，並列規定，就是把大陸地區、香港及澳門，視為境外敵對勢力的例示之一。所以在我國法律的架構上，大陸地區、香港、澳門，就是境外敵對勢力。

這是法律的規定，並非賴清德總統的定義。欲改變這種定義，決定權在中國。唯有中國承認我中華民國台灣，是主權獨立的國家，放棄以非和平方式，危害我國主權，它才不會是境外敵對勢力，否則它就是境外敵對勢力。

（作者是台中高分檢檢察官）

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