新聞線上》小心預算法這顆未爆彈

國民黨立委徐欣瑩提案修改預算法，剝奪行政院緊急情事動支特別預算權，一旦通過三讀，將造成國家應對緊急事態無法彌補的損害。（資料照）

記者陳杉榮

國民黨立委在立法院「毀憲亂政」的惡例不勝枚舉，立委翁曉玲提案修改憲法訴訟法，癱瘓憲法法庭，大法官迄今無法正常運作。另一件被忽略的提案是，立委徐欣瑩提案修改預算法，剝奪行政院緊急情事動支特別預算權，一旦通過三讀，將造成國家應對緊急事態無法彌補的嚴重損害，關心國家前途的選民，切莫大意！

大罷免進入最艱困的第二階段連署，國人深知藍白兩黨在立法院胡作非為，但罷免是一種消極性動員，立委在地方又有豐沛脈絡，唯有讓選民了解國民黨立委在立法院幹什麼！提出那些法案禍害台灣，才能讓沉默的選民挺身而出。尤其當中共意圖長臂管轄，祭出法律恫嚇台灣人，以消滅中華民國為目的，動輒在台海周邊演習之際，大罷免更具時代意義。

請繼續往下閱讀...

藍白兩黨立委踐踏國會尊嚴，只有傅崐萁和黃國昌洋洋得意，朱立倫閉著眼睛按讚。他們不是在破壞權力分立，就是濫砍濫凍預算，要不就想當散財童子，未見「福國利民」的法案，在國會唯一目標，就是抵制卓榮泰內閣，反對賴清德政府。民進黨說要的，藍白一定反對；賴清德say yes，藍白一定say no。

從國會擴權法案搶奪監察院調查權，憲訴法癱瘓司法院憲法法庭，強修財劃法，從中央拿走三千七百五十三億元，到破壞退撫制度，修改警察人員條例，調高所得替代率為八十％；還有濫砍濫刪濫凍中央政府總預算，史上第一次算不出刪減總額，史上第一次多個機關的預算科目被刪減的預算數超過編列數。國民黨從未向國人道歉，且一再蠻橫地否決行政院的覆議案。

徐欣瑩提案修預算法，嚴重阻撓政府的應變能力。預算法第八十三條規定，碰到國防緊急設施或戰爭、國家經濟重大變故、重大災變、不定期或數年一次之重大政事等四種情形，可編列特別預算。徐欣瑩說第四款須經立法院同意始得提出。第八十四條但書規定，碰到國防緊急設施或戰爭、國家經濟重大變故、重大災變，「因應情勢之緊急需要，得先支付其一部。」徐欣瑩把但書刪除。換句話說，就算發生戰爭，發生重大災變，行政院均不得先動支特別預算。

台灣面對中國的侵略戰爭情勢險峻，又有颱風地震等重大天災的不斷威脅，還要因應國際金融海嘯等經濟重大變故。國民黨通過財劃法和提案普發現金，估計將從中央拿走六千億元，現在又要剝奪行政院緊急情事動支特別預算權，置國家於險地於不顧，綁住台灣的手，又綁住台灣的腳，台灣人能不支持罷免嗎？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法