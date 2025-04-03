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社論》藍白合保證穩賺不賠？

2025/04/03 05:30

民眾黨主席黃國昌（資料照）民眾黨主席黃國昌（資料照）

草頭黃，是不是小草的新共主尚未知曉，但自柯文哲因案自毀形象、失去自由，黃國昌儼然以老三自居，賴清德、朱立倫之下，萬人之上，野心不小。他表示：二○二八一定要讓賴清德下台；明年新北市長選舉，民眾黨不排斥與國民黨用公平方式協調出一組候選人。在地諸侯侯友宜冷回應，新北是他的本命區，卸任後的影響力如何，左右其政治續航力。新北，選票與利益都不少，二○二六這一局，各路人馬不致忽略。搞不好，連北京都會插一手。

黃國昌倡議新北藍白合，令人聯想到他期待國民黨「禮讓」的傳說。如今的民眾黨，有點像草頭黃一個人的江湖。如果黃氏想以二○二八大選藍白合，為二○二六新北及更多地方選舉「禮讓」鋪陳，相當符合民眾黨或他個人的利益。但，黃氏的以小博大，涉及國民黨的內部權力生態。朱立倫，盧秀燕，蔣萬安，各有自己的盤算、策略聯盟。八年任滿，侯友宜的應對進退，也還沒有明朗化。

柯氏弊案爆發以來，民眾黨的主旋律，就是司法政治化。老實說，不操作政治化，民眾黨好像也無步了。可惜，政治操作，信者恆信，不信者恆不信，柯氏案發幾個月而已，民眾黨聲勢便大不如昔。該黨若想敗部復活，跟著泥菩薩過江，只會一起滅頂。最好的救贖之道，無非是「批判繼承」師父產業，錯誤就要批判。民進黨之於阿扁，若非「價值相連、操守切割」，能有今天嗎？不此之圖，只圖利用小草當政治嗎啡，令「價值信眾」失望而去，白色力量只能苟延殘喘，無力再次偉大了。

話說回來，柯氏及民眾黨，將近十年經營，仍無法在「外縣市」拓展。不論是否迷信空戰、網軍所致，結果一如二○二四大選，區域立委全軍覆沒，戰果只有八席不分區。若不力挽狂瀾，二○二六可能要靠「禮讓」，二○二八或許是「被藍白合」。柯氏弊案，國民黨並不相信師父清白，因為同樣的事、類似的事，「本黨」經驗豐富。從朱立倫視角，白色力量要善加利用，讓憤怒的小草、黃草盡量流向藍營，也就是，最大程度地兼併白色板塊。就此而論，黃國昌想的是「藍白合」，朱立倫想的可能是「藍併白」，雙方的共識則在於：民眾黨手上已經沒有什麼籌碼了。還沒離開的小草、黃草，絕大部分不可能投票給綠營，大家心裡有數。白營搶救師父，最新劇情發展至健康狀況。黃國昌到北所要求讓柯文哲「自費延醫」。陳昭姿稱，這個想法來自陳水扁建議。至於，白營，「前綠」，會不會在政局蕩漾中萍水相逢？這倒是有趣的變數。

陳水扁、蘇貞昌之後，首都、新北幾為藍營主政。二○二四大選，首都之役，賴蕭配三十八．一三％，侯趙配三十八．○八％，而新北戰場，賴蕭配三十八．五九％，侯趙配三十五．一七％。可見，總統大選，地方選舉，不少選民的著眼點不同。或許，逐鹿大位，民進黨的未必，可能是國民黨的必要。一方面基於選票規模，一方面基於排除內部競爭對手，國民黨有志大位者，必須先下一盤棋，把雙北納入地盤，立於不敗之地。先前，朱立倫曾有自己的盤算，可惜侯友宜也有自己的想法。侯氏雖功敗垂成，卻留給蔣、盧可貴的經驗：新北是前哨戰。時下，盛傳蔣氏屬意李四川出征新北，而黃國昌所謂「台中市政府的事就是民眾黨的事」，不知對不對盧秀燕的味口。至於侯氏動向，蔣氏、盧氏當然還有朱氏，也不能不聞不問。更別忘了，新北是賴桑故鄉。從二○二六至二○二八，新北這個政治劇場，精彩可期。

國民黨，目前「姓朱」，傅崐萁、翁曉玲、黃國昌，這些人與人的連結，便是朱記商標的特色。其中，他的傑作「藍白合」，點滴在心頭的莫過於侯友宜，他的高人氣就是活活被這個客製化商品玩掉了。一年多來，朱主席利用傅、黃兩位總召，鞏固自己在藍營的地位，還是得面對主席保衛戰。畢竟，藍營不是朱氏一個人的江湖。黃國昌也想借力使力，「在柯主席回來那天，讓他感到驕傲。」日前，趙少康說：現在台灣最後悔的人是柯文哲，如果當初答應擔任副總統，現在什麼事情都沒有了。事情有這麼簡單嗎？反倒是侯氏在「藍白合」破局前，一字一句念出柯氏傳給他的簡訊，這個教訓還在警告國民黨人：別把「柯走黃來」當做穩賺不賠。或許，全民大罷免，黨主席改選，一一塵埃落定，藍白的二○二六野台戲才會開鑼，也更能預測二○二八會有什麼戲碼。

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