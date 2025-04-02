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社論》「認祖歸宗」不可「認賊作父」

2025/04/02 05:30

台北市長蔣萬安不認為中共（一黨專政統治中國）是中華民國的「境外敵對勢力」。（記者張嘉明攝）台北市長蔣萬安不認為中共（一黨專政統治中國）是中華民國的「境外敵對勢力」。（記者張嘉明攝）

又一「武統中配」，未依期限出境，昨午遭移民署強制出境，大快人心。同日，針對台灣周邊，解放軍東部戰區宣佈軍演，海警局東海分局亦宣布科目演練。AIT即時反應：中國破壞兩岸和平穩定，美國將繼續支持台灣。而賴總統稱中國為「境外敵對勢力」，卓院長嚴辦「武統中配」數案，令兩人的民調滿意度明顯上升。由此益見，先前教育文化界的「75人隊」，更令人聯想到一九四九的「中國民主同盟」，最後現出中共同路人的原形。只不過，國民黨高層似乎沒有察覺，渾然忘了「亡國恨」！

日前，蔣友青前往奉化「認祖歸宗」、「扎根中國」。另類「認祖歸宗」的蔣萬安，不認為中共（一黨專政統治中國）是中華民國的「境外敵對勢力」。同時，兩蔣深惡痛絕的媚共、舔共、投共言行，在他眼中有其「教育中立」、「專業自主權」、「言論自由」。或許，蔣公子們會反駁：時代在變，環境在變，潮流也在變。但，蔣公子們似乎忘了，動員戡亂結束，我國不再視中共為叛亂團體，不再反攻大陸。相對的，中共依舊揚言，內戰還沒結束、敵對狀態仍存在，解放軍照三餐侵擾台灣，在國際上無所不用其極抹殺中華民國。在這種情況下，鼓吹解放軍「武統台灣」者，反對將中共視為「境外敵對勢力」者，令其協力者在台灣當「自由的白蟻」嗎？這個問題，蔣公子們如何回答致力「肅清匪諜」的兩蔣？

二○○五，中國制訂「反分裂國家法」：兩岸可以進行協商和談判的事項，包括：「正式結束兩岸敵對狀態」。這就說明了，中共始終「敵對」台灣（中華民國），如果它不是「境外敵對勢力」，二三○○萬人的武力脅迫從何而來？所謂的「賴總統定調境外敵對勢力，才給對岸題材利用統戰宣傳」，「廉恥」掛在嘴上的高中教師，以及，以政治為專業、自認最了解中共的國民黨高層，對北京破壞和平、製造危機視若無睹，反而附和其作賊喊捉賊，誣指本國政府是「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」，豈不都是顛倒黑白！朱立倫且稱：「真正反共的是中國國民黨」，真是愛說笑。

一九九一，李登輝宣布終止「動員戡亂時期」，立法院通過廢止「懲治叛亂條例」。然而，台灣遞出橄欖枝，反而刺激中共「一定要解放台灣、消滅中華民國」。從而，終止動員戡亂、廢止懲治叛亂條例，致使中共對台統戰深入社會各領域，而現有國安法制綁手綁腳，中共協力者不是輕判就是逍遙法外。從立法委員、武統中配、校園教師等，到退役、現役軍人共諜案等，在在顯示我們得來不易的民主、自由，提供了中共「以台制台」的溫床。而今日之離心分子，反得以高枕無憂：「他們辦不了我，因為我沒有違法。」不正常國家，莫此為甚。

在這種背景之下，馬英九、朱立倫等，固然令人不以為然，最具象徵性的人物，非第四代的蔣公子們莫屬。馬英九，朱立倫，基於個人利益、意識形態，從兩蔣的政治遺產中，只看到「民族統一」。蔣公子們，如果也跟馬、朱一般見識，便枉費「姓蔣」了。既然「姓蔣」，便應該體認到，兩蔣終身與中共誓不兩立，除了權力之爭、中國代表權之爭，還有流亡台灣之後的另一軸線，亦即，認清反攻大陸的虛妄性，失去「中國代表權」不能坐待「被統一」。於是，小蔣革新保台，認真建設台灣以落實民生主義，證明自己最終並不是ROC與PRC纏鬥下的失敗者。他挑選的接班人，李登輝完成了民主主義在台灣的展開，令「三民主義統一中國」、「國統綱領」不致像「反攻大陸」那麼空洞。蔣氏政權的終章，確定台灣獨立於中共之外，才能令他們免於「中國敗寇」的歷史恥辱。

從這個角度回顧，蔣經國的「學生」李登輝，解除了兩蔣免於「中國敗寇」的夢魘，雖然父子仍需承擔威權統治的責任。這樣的政治資產，致使中華民國在台灣「其命維新」，台灣成為當今民主世界與專制軸心對抗的前線。國民黨卻拋棄繼承成功的故事，令自己在民主競爭中屈於劣勢，其愚不可及也。尤其是，兩位蔣公子，選擇連小蔣也放棄的「為統而統、不惜被統」，拋棄繼承乃祖接班人李登輝發揚光大的本土化、民主化成果。偏偏「匪諜就在你身邊」，顯得比兩蔣時代更真實。身為蔣四代，卻對解放軍擾台、圍台更加麻木不仁。兩位蔣公子，若從「認祖歸宗」走到「認賊作父」，豈非愧對祖宗牌位，際此清明時節雨紛紛。

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