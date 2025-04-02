自由廣場》（鏗鏘集）從區桂芝看國語文教育的隱憂

◎ 李敏勇

法國小說家A．都德一八七三年發表的小說〈最後一課〉，令人想起台灣的國語文教師的教學意義。

法蘭西第二帝國時代，因被普魯士打敗，東北角與現在德國接壤的亞爾薩斯和洛林兩個省，被劃歸德意志帝國，法語被禁止，要求改教德語。小說描寫週日上午的一幕：小弗朗士到教室後，發現異常安靜，且坐滿村民。老師說今天是最後一堂法語課，之後就要改學德語了。小弗朗士後悔自己以前不用功學習，老師也說「把學習拖延到明天，正是亞爾薩斯人最大的不幸」，又說「法語是世界最美的語言：⋯」小弗朗士和村民都珍惜這最後一課。下課前，老師在黑板寫出「法蘭西萬歲！」。這兩個省幾經法德統治，二戰後又歸屬法國。

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本國語文教師是一個國家國民語格塑造的關鍵啟蒙者，國民意識的「認識、思考、紀錄、批評」能力出自本國語文教育的養成。台灣在戒嚴黨國化時代以養成反共黨國順民為旨，生活教育薄弱，封建八股多，表面四維八德，名實不盡相符的黨國心性。台灣民主化後無法形成近代國民意識，中華民國人、中華人民共和國人混淆為「中國人」。

日本、韓國都是漢字文化圈的國家，漢心和魂、漢心韓魂都不同於中國。「中華民國」、「中華民國台灣」、「台灣」是台灣現在的權宜國家名號。台灣是漢心台魂的國家，古典漢字不同於簡體漢字，但本國語文教育卻陷入「中國人」的泥沼情結，無法形塑「人」、「台灣人」、「台灣國民」、「世界公民」的認識論，已成台灣國家重建的隱憂。

有人以香港僑生身份、當年不去匪區中華人民共和國升學，而藉加分條件來台讀大學，畢業後在北一女中任國文教師，前曾批國語文課綱引發顧炎武〈廉恥〉論風波，近在中國央視詆毀賴清德總統，顛倒中國侵台、台灣扺抗的是非，引起非議後猶強辭奪理。這樣的語文教師和〈最後一課〉的語文教師相比，令人感慨。

台灣需要像都德〈最後一課〉裡的法國語文教師，不要北一女這名區姓語文教師。當年，背離她「中華人民共和國的中華民族偉大復興」，以加分優遇條件，來台讀大學以避共，行止類似馬英九，於今竟顛倒是非，藉台灣的自由民主混淆視聽。這樣的本國語文教師言行，污染了學生成長的心靈，是本國語文教育的隱憂，對台灣的國家認同有負面影響。

（作者是詩人）

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