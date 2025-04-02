自由廣場》（林保華專欄）長和港口竟淪為中國核心利益

李嘉誠的長江和記出售港口運營權給貝萊德等國際財團的協議，因為習近平的震怒而延期。港澳辦與中聯辦不斷在香港《大公報》發文施壓，再在兩辦網站轉載，於是中國國家市場監督管理總局聲稱，將依法對此進行反壟斷調查。根據中方法規，只要對中國市場競爭產生重大影響，中方就有權審查；審查期最多一八○天，但也可能延長。

但這根本不通。李嘉誠原本手握幾十個港口都不算壟斷，怎麼賣給外國就變成外國壟斷？而這些港口都在外國，是否壟斷干中國屁事？無非是為了阻止李嘉誠出售而倉促製造的藉口。長和是在開曼群島註冊的公司，只不過股票在香港掛牌交易而已。中國政府可以逼它下市，卻無權干涉它的內政，尤其是買賣海外資產。

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真正的問題是這個交易阻礙了中共的擴張野心，對中國來說，這是危害國家安全。中國只有侵略全世界，才有安全感；它不控制全世界，就要每晚做被別國顛覆的噩夢。上述發文否認搞文革式批鬥，但看他們指責長和「唯利是圖、見利忘義，漠視國家利益、民族大義」，揚言該公司「若堅持在錯誤道路上越走越遠，後果將十分嚴重」，這不是習近平文革二．○新時代的語言嗎？

後來終於圖窮匕首見。兩辦在三月卅日第六度轉載《大公報》針對交易的報導及文章時，引述了所謂香港各界認為這次交易關係國家安全、市場競爭、國家戰略發展等，他們堅定支持國家市監總局依法審查交易，捍衛國家核心利益。

台灣人與美國政府十分熟悉「國家核心利益」的中國政治術語。所謂台灣是中國的神聖領土，台灣是中國不可分割的一部分，因此台灣問題涉及中國核心利益。如今，那廿三個國家與四十三個港口也變成「中國不可分割的一部分」，在「一個中國」原則之中，是中國的「統一」目標。

鑑於北京的無理干涉，路透社引述消息人士稱，長和集團已展開研究，計劃將坐擁超過四千萬名客戶的環球電訊資產，分拆到倫敦證券交易所上市。否則這些外國人的個資都將淪為中國的核心利益。所以香港工商界人士多以迂迴語言暗示他們對李嘉誠的同情，否則他們未來如何向外發展？

美國前亞太助卿康達直言，北京應將此次出售案視為私人交易，若試圖干預，中國恐面臨美國採取進一步措施的風險。美國國務院發言人布魯斯三月廿八日說有留意中方最新行動，不感意外，謂高興看到美國投資者能收購及控制巴拿馬港口。

習近平日前接見赴中國出席論壇的外資，要他們打消疑慮來中國投資，卻又如此恐嚇李嘉誠。外資來中國投資，將來若要撤出，不但會被打成唯利是圖，還威脅中國國安；上了賊船就只能聽任中共關門打狗。大家且等川普表態，再看習近平如何敢於鬥爭。

（作者林保華是資深時事評論員）

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