晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》（林保華專欄）長和港口竟淪為中國核心利益

2025/04/02 05:30

李嘉誠的長江和記出售港口運營權給貝萊德等國際財團的協議，因為習近平的震怒而延期。港澳辦與中聯辦不斷在香港《大公報》發文施壓，再在兩辦網站轉載，於是中國國家市場監督管理總局聲稱，將依法對此進行反壟斷調查。根據中方法規，只要對中國市場競爭產生重大影響，中方就有權審查；審查期最多一八○天，但也可能延長。

但這根本不通。李嘉誠原本手握幾十個港口都不算壟斷，怎麼賣給外國就變成外國壟斷？而這些港口都在外國，是否壟斷干中國屁事？無非是為了阻止李嘉誠出售而倉促製造的藉口。長和是在開曼群島註冊的公司，只不過股票在香港掛牌交易而已。中國政府可以逼它下市，卻無權干涉它的內政，尤其是買賣海外資產。

真正的問題是這個交易阻礙了中共的擴張野心，對中國來說，這是危害國家安全。中國只有侵略全世界，才有安全感；它不控制全世界，就要每晚做被別國顛覆的噩夢。上述發文否認搞文革式批鬥，但看他們指責長和「唯利是圖、見利忘義，漠視國家利益、民族大義」，揚言該公司「若堅持在錯誤道路上越走越遠，後果將十分嚴重」，這不是習近平文革二．○新時代的語言嗎？

後來終於圖窮匕首見。兩辦在三月卅日第六度轉載《大公報》針對交易的報導及文章時，引述了所謂香港各界認為這次交易關係國家安全、市場競爭、國家戰略發展等，他們堅定支持國家市監總局依法審查交易，捍衛國家核心利益。

台灣人與美國政府十分熟悉「國家核心利益」的中國政治術語。所謂台灣是中國的神聖領土，台灣是中國不可分割的一部分，因此台灣問題涉及中國核心利益。如今，那廿三個國家與四十三個港口也變成「中國不可分割的一部分」，在「一個中國」原則之中，是中國的「統一」目標。

鑑於北京的無理干涉，路透社引述消息人士稱，長和集團已展開研究，計劃將坐擁超過四千萬名客戶的環球電訊資產，分拆到倫敦證券交易所上市。否則這些外國人的個資都將淪為中國的核心利益。所以香港工商界人士多以迂迴語言暗示他們對李嘉誠的同情，否則他們未來如何向外發展？

美國前亞太助卿康達直言，北京應將此次出售案視為私人交易，若試圖干預，中國恐面臨美國採取進一步措施的風險。美國國務院發言人布魯斯三月廿八日說有留意中方最新行動，不感意外，謂高興看到美國投資者能收購及控制巴拿馬港口。

習近平日前接見赴中國出席論壇的外資，要他們打消疑慮來中國投資，卻又如此恐嚇李嘉誠。外資來中國投資，將來若要撤出，不但會被打成唯利是圖，還威脅中國國安；上了賊船就只能聽任中共關門打狗。大家且等川普表態，再看習近平如何敢於鬥爭。

（作者林保華是資深時事評論員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書