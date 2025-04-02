自由廣場》大罷免禍國殃民的藍委

◎ 黃帝穎

罷團推動大罷免，全國超過卅五藍委進入第二階段，國民黨則反制提案罷免八綠委，但社會清楚大罷免是針對「禍國殃民」的立委，因此公民罷免藍委獲得大街小巷熱烈回響。

相反的，國民黨罷綠委明顯未獲社會共鳴，反而涉及抄名冊、有超過一七○○死者連署的偽造文書罪，國民黨台南市黨部莊姓副主委及劉姓黨工即因偽造文書，遭法院裁定收押禁見。

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為什麼罷免藍委，因為這一年來，藍白惡搞擴權法案遭憲法法庭判決違憲、竟癱瘓憲法法庭，更亂刪總預算，藍委的「禍國殃民」突破政治同溫層，讓經濟選民、知識選民及民主公民無法容忍。

一、經濟選民厭惡藍委擴權，衝擊經濟及投資環境

藍委擴權法案，導致在台投資超過七百億美元的「歐洲商會」提出警示。美國在台協會前處長司徒文及楊甦棣等三十位國際學者更發佈聯合聲明直指擴權法案「超越國際各憲政民主國家的規範，顛覆法治理念、違反程序正義」。經濟選民無法忍受藍委惡搞台灣經濟，衝擊歐美對台投資。

二、知識選民厭惡藍委亂刪預算，把文化人當要飯的

藍委亂刪總預算，已影響政府機關為民服務，更荒唐的是，當文化人質疑刪預算，國民黨立委竟嗆聲「丟掉要飯的碗」，因此文化人除了連署聲明外，影視工作者更超過百人，其中三金得主總計超過廿座金馬、金鐘和金曲獎，無償投入「Taiwan Action 影片計畫」支持大罷免。知識選民厭惡藍委亂刪預算，更無法忍受藍委把台灣文化人當要飯的。

三、公民厭惡前科犯當總召，擴權違憲後竟癱瘓憲法法庭

藍白通過擴權法當天，經濟犯罪及偽造文書等三大案判刑定讞的前科犯總召傅崐萁竟宣布成立「在野特偵組」，三大案有罪定讞的更生人當起檢察官，這不只是對全國檢察官的羞辱，更是全球國會「絕無僅有」的國際笑話！

英國《經濟學人》智庫對藍白擴權強烈批評「國會擴權及破壞權力分立，將重新評估台灣民主指數」；《金融時報》直指台灣國會擴權法案「為中國滲透台灣創造可乘之機」。更扯的是，藍白在擴權法案被憲法法庭判決違憲後，修法癱瘓憲法法庭。

具民主素養的公民，無法忍受前科犯總召傅崐萁惡搞國會，擴權法案在國際上丟臉，被判違憲後竟直接癱瘓法庭。

以上三大理由，讓罷免「禍國殃民」的藍委，成為社會共識。

（作者是台灣國家聯盟決策委員、律師）

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