自由廣場》二階沒過關 等於鼓勵藍白繼續國會亂政／二階就是決戰 全國公民站出來！

◎ 王美琇

捷克前總統哈維爾曾說「在現實生活中，做為一個有反省力的個人，對於周遭所強加的惡劣境遇的反抗，就是企圖重新掌握自己的責任感。」這就是一種存在革命，最直接的語言就是：我已經受夠了！我必須有所行動來改變現狀！

永不妥協的公民，就是健康的細胞，當健康的細胞不斷展現素樸的勇氣和精神，不斷地說話、活動、抵抗和創造，持續發出強烈的訊息：我們要活下去！台灣必須活下去！則我們國家的免疫系統就啟動了。

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於是，原本疏於社會運動的素人公民紛紛站出來，從四面八方湧現，成為各地罷團的志工，站上街頭發傳單、扛起標語戰旗、擺起連署攤位，在街頭巷尾、在市場、在捷運站旁逐漸蔓延開來……。

為了守護民主和摯愛的台灣，他們承受身心雙重壓力，曾是追星族的潔咪，從追星到成為立院青鳥行動者，從一階連署就積極投入「山除薇害」當志工，她在街頭被搶手機、辱罵，她曾嚎啕大哭，卻克服軟弱和恐懼，擦乾眼淚，繼續挺進。她還說，幫忙運送物資的司機大哥夫婦是癌症患者，本想不要麻煩他們，但司機大哥說「我們用半條命陪你們走過這關鍵的兩個月」頓時所有志工眼眶都紅了。

腦瘤患者「椰子」推著助行器，加入罷團的街頭行動，他拿著大旗，身體微靠著助行器，在黑夜的街頭昂首站立舉牌兩個多小時。經歷過國民黨白色恐怖的九十五歲阿嬤，舉起顫抖的手執意要親自簽章，另一隻手拿著佛珠，眼眶泛紅、喃喃祈禱：希望台灣度過難關、回到正軌。

一位外省退役軍人到大直連署站坐下來，氣噗噗痛罵王鴻薇刪除國防預算「我在中國打過共匪，我的兩個弟兄死在戰場，葬在南港軍人墓地，如果容許國民黨現在做的事，那當年戰死的我那兩個弟兄到底算什麼!?」

「拔羅波」志工琪琪說「所有志工的內心都充滿恐懼，在街頭要面對很多不理性的暴力對待…」說到一半她突然將口罩和帽子摘下，呼籲民眾踴躍站出來連署「只有我們自己先勇敢起來，支持的民眾才有辦法勇敢。」

動人的故事在街頭、在巷尾悄悄上演著…，普立茲獎得獎詩人瑪莉．奧立佛（Marry Oliver）說「即使周遭都是壞氛圍，有一天你終將知道該做什麼，並且起而力行。」

大罷免運動是一場紮紮實實的在地公民運動，是民主國家的偉大護城河，是唯一有可能改變國會權力生態的素樸力量；更是當前面臨內外危機的台灣的唯一救贖力量。

如果，承受重擔的公民能夠超越現實困境，超越內心的恐懼，起而反抗政治邪惡勢力，起而捍衛台灣，那麼，我們的力量就啟動了。

必須再次強調，二階連署就是決戰！二階若沒過關，後面的罷免投票就沒了。若罷免失敗，藍白立委勢必更肆無忌憚通過傷害國家的法案，則台灣危矣。

扭轉國家危機，就在此役。當你採取行動，改變就會發生！全民總動員讓二階過關吧！

（作者是辜寬敏基金會董事長）

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