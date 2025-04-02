晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》二階沒過關 等於鼓勵藍白繼續國會亂政／二階就是決戰 全國公民站出來！

2025/04/02 05:30

◎ 王美琇

捷克前總統哈維爾曾說「在現實生活中，做為一個有反省力的個人，對於周遭所強加的惡劣境遇的反抗，就是企圖重新掌握自己的責任感。」這就是一種存在革命，最直接的語言就是：我已經受夠了！我必須有所行動來改變現狀！

永不妥協的公民，就是健康的細胞，當健康的細胞不斷展現素樸的勇氣和精神，不斷地說話、活動、抵抗和創造，持續發出強烈的訊息：我們要活下去！台灣必須活下去！則我們國家的免疫系統就啟動了。

於是，原本疏於社會運動的素人公民紛紛站出來，從四面八方湧現，成為各地罷團的志工，站上街頭發傳單、扛起標語戰旗、擺起連署攤位，在街頭巷尾、在市場、在捷運站旁逐漸蔓延開來……。

為了守護民主和摯愛的台灣，他們承受身心雙重壓力，曾是追星族的潔咪，從追星到成為立院青鳥行動者，從一階連署就積極投入「山除薇害」當志工，她在街頭被搶手機、辱罵，她曾嚎啕大哭，卻克服軟弱和恐懼，擦乾眼淚，繼續挺進。她還說，幫忙運送物資的司機大哥夫婦是癌症患者，本想不要麻煩他們，但司機大哥說「我們用半條命陪你們走過這關鍵的兩個月」頓時所有志工眼眶都紅了。

腦瘤患者「椰子」推著助行器，加入罷團的街頭行動，他拿著大旗，身體微靠著助行器，在黑夜的街頭昂首站立舉牌兩個多小時。經歷過國民黨白色恐怖的九十五歲阿嬤，舉起顫抖的手執意要親自簽章，另一隻手拿著佛珠，眼眶泛紅、喃喃祈禱：希望台灣度過難關、回到正軌。

一位外省退役軍人到大直連署站坐下來，氣噗噗痛罵王鴻薇刪除國防預算「我在中國打過共匪，我的兩個弟兄死在戰場，葬在南港軍人墓地，如果容許國民黨現在做的事，那當年戰死的我那兩個弟兄到底算什麼!?」

「拔羅波」志工琪琪說「所有志工的內心都充滿恐懼，在街頭要面對很多不理性的暴力對待…」說到一半她突然將口罩和帽子摘下，呼籲民眾踴躍站出來連署「只有我們自己先勇敢起來，支持的民眾才有辦法勇敢。」

動人的故事在街頭、在巷尾悄悄上演著…，普立茲獎得獎詩人瑪莉．奧立佛（Marry Oliver）說「即使周遭都是壞氛圍，有一天你終將知道該做什麼，並且起而力行。」

大罷免運動是一場紮紮實實的在地公民運動，是民主國家的偉大護城河，是唯一有可能改變國會權力生態的素樸力量；更是當前面臨內外危機的台灣的唯一救贖力量。

如果，承受重擔的公民能夠超越現實困境，超越內心的恐懼，起而反抗政治邪惡勢力，起而捍衛台灣，那麼，我們的力量就啟動了。

必須再次強調，二階連署就是決戰！二階若沒過關，後面的罷免投票就沒了。若罷免失敗，藍白立委勢必更肆無忌憚通過傷害國家的法案，則台灣危矣。

扭轉國家危機，就在此役。當你採取行動，改變就會發生！全民總動員讓二階過關吧！

（作者是辜寬敏基金會董事長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書