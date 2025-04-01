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自由廣場》（北社評論） 導正軍警公教的國家認同

2025/04/01 05:30

◎ 李川信

台灣的軍警公教人員素質頗高，卻因長期黨國教育及結構性影響，導致有人對國家認同扭曲而亂象叢生，諸如教官在校園散播疑美論；現退役軍人幫境外敵人情搜國家機密；校長教師散播親中言論，自我矮化為「中國台灣」以附中國統戰；或藉校外教學隔宿露營，讓學生穿上解放軍迷彩服，模糊敵我意識；有不肖警員上班卻用「凌雲小當歸」暱稱，竟視台灣為中國的一部份；更有國防大學葛姓教授主持「先進系統研究中心」，卻私設公司與敵對的中國技術合作，影響國家安全，涉嫌叛國。這些案例不是冰山一角，而幾乎是一座冰山，政府應徹查真相，嚴懲涉案者。

自一九九六年台灣直選總統以來，中國文攻武嚇不斷，馬英九執政八年國家門戶大開，紅色滲透嚴重威脅國家安全。二○一六年本土政黨再度執政，中共軍機軍艦擾台不斷，二○二四年藍白掌握國會多數，為執行北京旨意，更變本加厲的癱瘓政府及憲政體制。

國人普遍憂患意識不清、敵我意識不明，賴清德總統宣示「國安十七條」，定調「國家認同、國家安全、兩岸關係」為重中之重，針對中國統戰滲透，凡是利用言論自由傷害台灣安全，主張武力、暴力者，一定請他離開；違反憲法、法律，對國家不忠誠，依法嚴格處置，現役軍人若涉叛亂、通敵、洩密、抗命、廢弛職務等犯罪，適用軍法審判。

台灣社會混亂造成的危機，主因是國家認同分歧，因應之道就是，迫不及待的重視釘根「台灣學」教育，落實台灣主體性教育課程。政府公務體系的人員上任時，必須簽署《公務人員服務箴言》，視國家忠誠為核心價值，國家認同沒有任何模糊空間。為了讓軍公教人員體認服務人民、忠於國家，對師資養成教育、公務員的培訓、軍人的訓練更應與時俱進。

軍公教是國家穩定的力量，一言一行都影響國家的未來，其成員尤須體認，中共乃企圖併吞台灣的境外勢力，且正在干預我們的生活方式、操控我們的選舉、摧毀台灣的未來。期待經由觀念的導正，讓軍公教又是一座護國神山。

（作者是台灣北社前社長）

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