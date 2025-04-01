晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》言論自由不能危害國家安全與認同

2025/04/01 05:30

◎ 林逸民

在全世界所有國家，外國人入境與居留都不是「天賦人權」而是特許，所以須有簽證才能入境，國家認為有需要讓這個外國人在此工作或生活，才給予居留權。中國人劉振亞以可疑的婚姻方式取得居留權，在台灣系統性發表明顯非普通自然言論，而是明確具有特定目標的宣傳工作，幫敵對外國宣傳，在任何國家絕對都會驅逐。

如此理所當然、稀鬆平常的事，在台灣卻有七十五位號稱「學者」反對，還聲稱捍衛言論自由。但要稱作學者，須在學術機構有一定職位，例如大學教授、副教授，或中研院院士，這七十五人有數十人根本不是學者，統派媒體竟也濫竽充數，可見新聞炒作的可笑程度。

七十五人有許多根本是長年統派，甚至是親共派，其意見原本不值一提，其中有一兩位過去民主運動的先進認為「言論自由不能有限制」，但這是空談理論而忽略事實。

劉振亞在台照樣能自由發表言論，政府並未像中國用網路長城封鎖她，或要求網路平台將她的影片下架，或封殺她的帳號，更沒有逮捕她，只是請她回國而已。但劉振亞一回中國就消聲匿跡，無法發表影片，沒有言論自由的顯然是中國，而非台灣。

在外國從事情報宣傳工作，即使是盟邦也會被驅逐，何況是敵國。這七十五人聲稱要「捍衛台灣的民主法治與安全」，其實驅逐可疑人士，正是捍衛台灣的民主法治與安全。

八旗文化總編輯李延賀，在台灣出版中國看不慣的書籍，回中國就遭逮捕，判刑三年，這才是迫害言論自由，這七十五人有誰曾聲援他、援救他、譴責中國？這是一面照妖鏡，凡是未幫李延賀發聲的，都不是真正關心言論自由，而只是中國的傳聲筒。

至於屢生爭議的北一女教師區桂芝，國民黨趁機借題發揮，聲稱檢討她是否適任，就是迫害言論自由。但《教育基本法》第二條明文規定，教育目的是「使成為具有國家意識」的國民，這是法律規範，檢討教師言論是否造成國家認同混淆，是理所當然的事。

心理學家Erik Erikson的認同理論指出自我認同的重要，角色混亂將造成無力感，是很大危機。區桂芝的世代迷茫不知所措，就來自於認同混亂。教育應讓下一代有明確的本土認同，而非徒增角色混亂。

不顧國家安全的根本，不顧教育的基本，無限上綱言論自由而聲稱是「天賦人權」，但人權實際上端賴國家政府保護，空談理論，只是在為虎作倀。

（作者為福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書