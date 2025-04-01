自由廣場》言論自由不能危害國家安全與認同

◎ 林逸民

在全世界所有國家，外國人入境與居留都不是「天賦人權」而是特許，所以須有簽證才能入境，國家認為有需要讓這個外國人在此工作或生活，才給予居留權。中國人劉振亞以可疑的婚姻方式取得居留權，在台灣系統性發表明顯非普通自然言論，而是明確具有特定目標的宣傳工作，幫敵對外國宣傳，在任何國家絕對都會驅逐。

如此理所當然、稀鬆平常的事，在台灣卻有七十五位號稱「學者」反對，還聲稱捍衛言論自由。但要稱作學者，須在學術機構有一定職位，例如大學教授、副教授，或中研院院士，這七十五人有數十人根本不是學者，統派媒體竟也濫竽充數，可見新聞炒作的可笑程度。

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七十五人有許多根本是長年統派，甚至是親共派，其意見原本不值一提，其中有一兩位過去民主運動的先進認為「言論自由不能有限制」，但這是空談理論而忽略事實。

劉振亞在台照樣能自由發表言論，政府並未像中國用網路長城封鎖她，或要求網路平台將她的影片下架，或封殺她的帳號，更沒有逮捕她，只是請她回國而已。但劉振亞一回中國就消聲匿跡，無法發表影片，沒有言論自由的顯然是中國，而非台灣。

在外國從事情報宣傳工作，即使是盟邦也會被驅逐，何況是敵國。這七十五人聲稱要「捍衛台灣的民主法治與安全」，其實驅逐可疑人士，正是捍衛台灣的民主法治與安全。

八旗文化總編輯李延賀，在台灣出版中國看不慣的書籍，回中國就遭逮捕，判刑三年，這才是迫害言論自由，這七十五人有誰曾聲援他、援救他、譴責中國？這是一面照妖鏡，凡是未幫李延賀發聲的，都不是真正關心言論自由，而只是中國的傳聲筒。

至於屢生爭議的北一女教師區桂芝，國民黨趁機借題發揮，聲稱檢討她是否適任，就是迫害言論自由。但《教育基本法》第二條明文規定，教育目的是「使成為具有國家意識」的國民，這是法律規範，檢討教師言論是否造成國家認同混淆，是理所當然的事。

心理學家Erik Erikson的認同理論指出自我認同的重要，角色混亂將造成無力感，是很大危機。區桂芝的世代迷茫不知所措，就來自於認同混亂。教育應讓下一代有明確的本土認同，而非徒增角色混亂。

不顧國家安全的根本，不顧教育的基本，無限上綱言論自由而聲稱是「天賦人權」，但人權實際上端賴國家政府保護，空談理論，只是在為虎作倀。

（作者為福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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