自由廣場》執著「歷史的曾經」 地球將永無寧日

◎ 義和

台灣的藝人在中國發展，常被動或主動表態，宣稱「台灣是中國的一部分」；而中配網紅也因在直播宣傳「武統」及「台灣是中國的一省」而引發爭論。

事實上，台灣成為中國領土的歷史並不長，更早之前是被荷蘭人及葡萄牙人所分佔。

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一六六一年明朝遺臣鄭成功驅逐荷蘭人，佔領台灣的一部作為「反清復明」的據點。

一六八三年清帝國為掃除明朝遺孽，康熙帝派鄭氏降將施琅攻打台灣，降服鄭克塽，次年將台灣納入版圖。

一八九五年日清戰爭，清敗割讓台灣，台灣成為日本領土且被統治了半個世紀。

一九四五年第二次世界大戰美國為首的盟軍打敗日本，日本放棄台灣及澎湖的主權。

一九四九年中華民國的國民黨在國共內戰中敗給共產黨，痛失江山而退據台澎金馬，共產黨自立門戶，建立中華人民共和國，從此「兩個中國」糾葛不清。

中華人民共和國屢以台灣在歷史上曾經屬於中國，甚至以「國共內戰尚未結束」來宣示對台灣的主權。在聯合國也一再對外宣稱其是代表中國的唯一合法政府。

唯中華民國有效統治台澎金馬已達八十年，中華人民共和國卻從無一天治理過台澎金馬，且於一九四九年在南京中山陵為中華民國立下墓碑，宣稱中華民國已經滅亡，否定中華民國在台灣的事實，並在世界上以強權自居。

但天下本就分分合合，歷史上的強權亦無能永久屹立，任何帝國或強權的領土，常隨國力興衰而增減。

十三世紀的成吉思汗東征西討，在歐亞建立四大汗國，並於滅宋建元後統治中土近一百年，如今卻只餘騎乘於蒙古草原。

羅馬帝國時期，大部分的歐洲都臣屬於現在的義大利。

荷蘭憑藉海權而在十六世紀佔領過台灣，後來也退出台灣，如今在歐洲一隅，面積尚小於中華民國台灣。

西班牙無敵艦隊在極盛時期，中南美洲許多國家都臣屬於西班牙。

十八世紀的英國挾工業革命蓄積強大國力，在美非亞洲建立殖民地而成日不落國，美國建國以前也屬於大不列顛，如今英國僅限於英倫諸島，並尊美國為老大哥。

俄羅斯以「曾經擁有」烏克蘭作為入侵烏克蘭的理由之一，諷刺的是，幾百年前，烏克蘭也「曾經統治」過俄羅斯。

強權意圖侵佔鄰國，常以「歷史的曾經」作藉口。但歷史終究是歷史，不能以它作為擴權的藉口。倘若每個大國動不動就藉著「歷史的曾經」宣稱它擁有某國國土的主權，地球將永無寧日。

（作者是退休經理人）

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