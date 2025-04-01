自由廣場》中國施工「豆腐渣保證」

◎ 張國財

三月廿八日，緬甸發生規模八．二強震；距震央逾千里的曼谷，一棟去年四月二日就完成主體結構封頂的卅三層辦公大樓，瞬間坍塌，消失的速度比爆破拆除作業還快。它是由中國中鐵旗下的中鐵十局與曼谷開發公司共同承建。

大樓倒塌後，有「專家」聲稱因它是建在軟土上。但若如此，大樓倒塌後，主體結構應該還在，尤其這棟大樓竟是曼谷唯一一棟倒塌的大樓，如果週遭大樓都應聲倒地，那「土壤說」還說得通，如今既是唯一，就不證自明了，何況大樓施工前都會先做土壤測試。

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新建物必定比舊建物牢靠，這是常識，但鄰近中資新建大樓的另一棟爛尾大樓卻完好無恙，而且它是一九九七年亞洲金融風暴後，就爛尾迄今的知名鬼樓「沙吞獨特大樓」，中資又要如何自圓其說？

中國當年的汶川大地震，震垮學舍「磚塊是散的，其上少有附著水泥；柱子碎裂了，不成塊，竟是粉末」，被譏為建築奇觀。今天，曼谷新建大樓倒塌現場，只見鋼筋裸露，上面根本沒有巴著任何水泥塊，鋼筋歸鋼筋、水泥亦非塊狀而呈粉末狀，這畫面宛如汶川大地震翻版！

由中國國家隊建造的建物，在中國或在泰國都禁不起考驗，所謂中國工程、品質保證，是保證是豆腐渣工程嗎?!

（作者是新竹教育大學退休副教授）

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