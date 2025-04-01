自由廣場》陳玉珍說中國建築速度快／大樓瞬間崩塌 消失速度比爆破拆除還快

◎ 于則章

美國「華爾街日報」報導，示警中國可能採取空襲基礎設施，利用航母打擊群與海上民兵、港口布雷、切斷電纜等五步驟封鎖台灣。對此，國防部強調，在嚴峻敵情威脅下，國軍料敵從寬，針對敵軍可能行動進行明確判斷。

然而，緬甸近日發生七．七級強震，遠在千里之外由中國「中鐵十局」承攬的一棟卅三層審計局新建大樓，居然瞬間崩垮，在短短幾秒內灰飛煙滅、化為一片煙塵。國民黨金門選區的立委陳玉珍曾經吹噓，宣稱中國建築的品質效率好而且速度快，如今看來果然沒錯！中資興建大樓消失的速度果然是比爆破拆除作業還要快。諷刺的是，同在曼谷的四十九層樓高的沙吞獨特塔，儘管已是荒廢卅年的「爛尾鬼樓」，卻依然屹立無損。

請繼續往下閱讀...

以上兩棟大樓的不同命運，形成極大反差，並成為全球新聞矚目焦點，泰國總理要求中資七天內說明原委，此事可能造成原本親中的泰國與緬甸等東南亞國家，民間的反中情緒加劇，連帶影響對中國「一帶一路工程」的信心和日後合作關係。這對向來把中南半島視為自家後院，並野心勃勃地向外擴張，企圖取代美國在印太地區霸權的中國來說，絕對是不祥之兆！

中國不光是透過「一帶一路」輸出的豆腐渣工程貽笑國際，中國自身各種基礎建設工程也是三天兩頭出事。比方，二○一九年十月十日，江蘇省無錫市三一二號國道往上海市的高架路段突然發生大面積坍塌。二○二三年七月六日，通車僅十一年的四川恩廣高速公路的達萬段，部分橋面發生恐怖坍塌，兩輛車行進間遭吞沒後自燃。去年七月十九日陝西省一座高速公路橋梁啟用不到六年就垮塌，導致廿五輛車墜河，釀十二死、卅一失蹤。

更糟糕的是：中國今年爆發非典型肺炎、小兒麻痺、人類感染高致病性禽流感、乙型腦炎、白喉和人類感染H7N9禽流感、肝炎、結核病、梅毒、新型冠狀病毒感染及淋病等病毒性等乙類傳染病，全國正面臨傳染病的風險，可說是舉國「百毒齊發」！

中國官方向來擅長推託狡辯，有千百種理由可掰，但說穿了，就是缺乏有效監督制衡的力量，導致人謀不臧、貪贓枉法，長期累積終至業力引爆。中國若蠢到侵略台灣，屆時中國必將業力引爆，民怨瘟疫病毒必將隨著戰火而反噬中共政權！

（作者是公務員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法