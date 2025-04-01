社論》當前幾個爭議的常識問題

「亞亞」鼓吹武統，鼓勵中國以戰爭手段侵略台灣，殺害台灣人民，任何正常人都難苟同。（取自抖音）

台灣由於國家認同歧異，社會有些人錯亂敵我關係，把中國當朋友或爸爸，爭議常因此而起，最近特別多。其中，中國配偶「亞亞」劉振亞因鼓吹中國武力統一，被廢止居留許可；北一女教師區桂芝接受中國央視訪問，指賴清德總統定調中國為「境外敵對勢力」，「良心何在」；一向言行很有爭議的立委陳玉珍再發特殊見解，指中共統戰就是交流，交流有助台海和平。

民主社會免不了爭議，上述爭議都與看待中國有關，且因爭辯者常以漂亮或堂皇的言詞包裝，看官有時難免越看越模糊。其實，一般人只要從事實、經驗、常識持平看待，其間的是非曲直，不難分辨。

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基本事實之一，中國不但是敵國，且為唯一公開要吃掉台灣的敵國。賴清德指其為「境外敵對勢力」，算是客氣的說法；重量級中國軍事專家梅惠琳（Oriana Mastro）前天在美國國會講得更明白，「台灣面臨中國真正且迫切的侵略威脅」。現任美軍印太司令帕帕羅直接評估：中國在台海動作頻頻，並非只單純演習，而是一種武統台灣的「預演」，「很快」就能以軍演掩護其發動攻擊。還有如《華盛頓郵報》所披露，川普政府調整戰略，把「嚇阻中國奪取台灣」列為首項要務。

基本事實之二，中國在「武統」之前，採分化策略，削弱台灣抵抗力。由於共軍不如美軍，顧忌美國介入，「硬的不行，先來軟的」。統戰是毛澤東歸納共產黨鬥倒蔣介石經驗，把統一戰線、武裝鬥爭、黨的建設列為「三大法寶」。因而，統戰旨在拉攏次要敵人，打倒主要敵人，交流、「惠台」、和平統一、灰色戰術…披著羊皮，實則包藏禍心，不戰而屈兵才是真意。賴清德所指的，侵害國家主權、滲透國軍及間諜活動、混淆國家認同、統戰滲透社會、利誘商人和青年，都是中國為併吞所行或明或暗、軟硬兼施作為，持續多年，現今尤甚。

基本事實之三，言論自由誠可貴，卻不是高於一切而不得碰觸的聖牛。《憲法》保障言論自由，但第二十三條規定，為防止妨礙他人自由、維持社會秩序或促進公共利益，可在必要範圍內加以限制。從而，散布仇恨言論、造謠誹謗、危害國家安全或公共秩序的言論，應受法律限制；惟限制需合「比例原則」，適當且不過度。

事實既明，分辨爭議的判準即出。「亞亞」鼓吹武統，鼓勵中國以戰爭手段侵略台灣，殺害台灣人民，任何正常人都難苟同；不僅違反我國居留規定，其廢止經抗告程序，且符合國際公約。居留許可屬行政權，民主國家拒絕不受歡迎的外國人入境留境，強制非法移民出境，都是實務常見。

從而，以人權、骨肉分離、言論自由為「亞亞」辯解，屬片面之見，理盲濫情，尤凸顯七十多名集體為其幫腔者的偏執。這批混雜學者、社運、左派、反戰者於一體的聲明，指賴清德政府妖魔化中國、打壓異議、激化社會對立，重現思想審查，破壞民主法治，威脅和平安全，將使台灣陷入烏克蘭都不如的險境，應懸崖勒馬。通篇強烈批判賴政府，卻對中國僅置一詞，「呼籲大陸朋友，與我們一起捍衛兩岸和平」；對侵略烏克蘭的俄國只提一言，反嚴詞撻伐美國及北約。

如此聲明，不合事實，沒有常識，背離常理，顛倒是非，突出當事人的雙重標準，站在侵略者的一邊，與台灣多數民意和感受大相逕庭。蛋頭、天真不足以描繪其屬性，偽善、雙重標準、政治眼盲才是本質。一如其中先前的「反戰」論者，在台灣反戰，把矛頭指向台灣，而不究在台海耀武揚威、每天脅迫的中國。由於偽善雙標，指責賴政府限縮「亞亞」言論自由，卻對在台灣出版書籍遭中國判刑的富察，視而不見。

賴清德所提的五大威脅及十七項因應策略，正常人除非政治偏差障蔽了理性和常識，莫不正面回應。相形之下，台灣有些人批判賴政府戒嚴、獨裁、台獨、竊國、糟蹋民主、危險遊戲、綠色恐怖、撕裂社會、販賣亡國感、摧毀兩岸關係…，光怪陸離，聳動誇張有餘，卻難普遍共鳴。

談言論自由，黨國時代倡言「百分之百」，且以身相殉的鄭南榕，其遺孀葉菊蘭說得剴切︰配合中國文攻武嚇台灣的主張，絕對不是言論自由；為中配武統言論護航，令她越聽越生氣！曾坐過中國政治黑牢的人權工作者李明哲也有中肯之言︰台灣應清楚定義「中華人民共和國就是外國」；如果「亞亞」認為台灣把她推入「深淵」，為什麼對中國軍演滿心雀躍，並希望台灣街道上插滿五星旗？

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