自由廣場》烏俄停火聚焦能源 給藍營的警示

◎ 古偉牧

美烏俄在沙烏地阿拉伯完成停火協議的三日談判，唯一達成共識的僅僅是片面的黑海停火協議，俄羅斯更強調只有在取消部份農產品及化肥出口的限制下，才會落實。而川普事前多次強調的能源設施停火談判，則仍是困難重重。談判三日後，只有非常空泛的同意，雙方會持續針對能源設施停火的實質措施。台灣和烏克蘭雖然隔了不止一個大海，但此停火談判絕對值得台灣民眾，及一眾藍委留意，反思當前《核管法》，以至其他核電相關的修法。

川普之所以在談判前多番次調針對能源設施的停火協議，因為自軍事衝突以來，已有不少能源及發電設施受到攻擊，甚至讓烏克蘭冬天出現供暖短缺的情況，足以反映能源及發電設施的戰略價值。而且，烏克蘭發電設施當中的多座核電廠，在這三年來也被多次攻擊，甚至連沒有在發電的車諾比核電廠石棺也被無人機轟炸，情況讓人著急。

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回想烏俄戰爭之初，不少台灣「專業」的擁核人士，一廂情願以為沒有人會對核電廠發動攻擊，因為一旦發生核災，就會成為「世界公敵」，也認為所謂的攻擊只會是擺姿態，虛張聲勢，不會對核反應爐構成威脅。然而戰事並沒有如擁核人士的想像發展。國際原子能總署（IAEA）總幹事Rafael Grossi去年在札波羅結核電廠被無人機轟炸後，就直指這是針對核反應爐「一次對核電安全的重大威脅升級」。更可怕的是，原來用無人機轟炸核電廠，而不是用導彈，俄烏雙方都不承認責任，追查的難度也更大，擁核人士口中「世界公敵」的道德規範，自然也毫無作用。

核電在戰火中的安全問題早已成為國際議題，更是停火談判中的首要項目。可惜，川普對能源設施的停火協議著急，絲毫沒有影響三月藍營提出的《核子反應器設施管制法》進度和討論的內容，仍舊只在吹噓核電便宜，安全問題就隻字未提。

細思極恐，如果藍營夢想中的核電延役不幸成真，核電廠將成為戰火中的安全惡夢，到那時，媽媽也不會原諒你。

（作者為綠色和平東亞地區專案副總監）

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