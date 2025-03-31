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自由廣場》（胡，怎麼說）赤藍白的「匪」語話滿口、「鬼」話連篇！

2025/03/31 05:30

◎ 胡文輝

當今台灣，「匪」語滿口，「鬼」話連篇，過去不敢現身的匪、鬼，現在竟充斥國會殿堂，化身「傅崐萁們」；充斥「教育」界，依附「中」共喉舌央視而「立」，化身「區桂芝們」，蔣萬安認賊作父稱「教育中立」；充斥網媒，中國網紅亞亞在台鼓吹「武統」被勒令出境，藍赤網紅更化身「亞亞們」，鼓吹共軍圍台是行使管轄權…。

傅崐萁們、亞亞們、區桂芝們…，在中共統戰部操作下，煽風點火，興風作浪，對台灣交相賊，赤禍橫流，赤焰狂澆。藍白黨及扈從媒體、學界、社運界等紛紛墮落為赤色政權奴僕，在台灣反戰、反戒嚴、護「武統」言論自由，以傷害台灣向中共諂媚表忠，搶先搖尾乞憐，搶當中共的狗！

他們打著和平、反戰、人權、言論自由…的外衣，其實內裡個個「匪」語滿口、「鬼」話連篇，必須還其話語的醜惡真面目，才能看清語詞陷阱的危害。以下就是幾個匪語、鬼話的解剖︰

統一，台灣與中國一邊一國，哪來統一？真相是只有併吞、被併吞，沒有統一那回事。所謂和統，更子虛烏有，既無統一、更無和平，共軍機艦圍台逼壓，只有強暴侵略併吞！

武統，台灣、中國本無統一，哪來武統？真相是所謂武統，就是中華人民共和國軍事侵略、武裝併吞台灣、消滅中華民國的障眼法、迷魂毒。統一、和統、武統都是最包藏禍心的匪語、鬼話！

一個中國，真相就是世界上只有一個中華人民共和國，藍白接受一個中國，就是接受中華人民共和國為祖國，親中舔共跪降太無恥，用九二共識、兩岸一家親也遮不了羞、只是自欺欺人吧了。

反戰，就是敵人還未來，就要你棄甲丟盔舉白旗，騙說投降跪求可獲中共政權的仁慈，但歷史上太多故事，投降後更被征服、佔領、人民被蹂躪、清洗、奴役…，中共專政魔爪下，投降能倖存者幾希！

反戒嚴公投、反戰聲明那一夥是同路人，無論過去，現在都成了中共併吞台灣的協力者，都要台灣解除武裝、去掉自衛，方便中國侵略併吞。共軍侵台日熾的當下，反戰就是投降、反戒嚴公投就是投降公投！

更可惡的是，韓國瑜、傅崐萁、黃國昌竟毀棄立法程序正義，率藍白委偷開「私會」突襲通過反戒嚴公投，現在無法無天、窮凶極惡，把立院私武器化，未來藍白包裹投降案、賣台案也恐被偷偷通過，台灣一夕被插紅星旗！

大罷免才能自救救國，立即連署二階，用選票救回台灣！

（作者為資深媒體人）

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