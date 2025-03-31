自由廣場》立院公投成案後的憲政笑話！

◎ 黃榮文

國民黨在立法院提出荒誕不經的「反廢死」及「反戒嚴」公投，前者主文為：「您是否同意『各級法院合議庭法官判處死刑不須一致決』之政策？是否有當？敬請全民公決」），後者主文為「賴清德總統定位對岸為境外敵對勢力，人民擔心兩岸進入準戰爭狀態。你是否同意政府應避免戰爭，不讓台灣變成實施軍事戒嚴、青年喪命且家園被毀的烏克蘭？」，並強行二讀通過，逕付院會審查。一旦成案，勢將鬧出國際級的憲政笑話！

首先，廖國翔律師日前投書︰「不符要件 中選會當然可以不受理國民黨團提付的公投」，明指立法院只能依《公民投票法》（以下稱公投法）第二條第二項第三款的「重大政策之創制或複決」提出公投案；但目前國內並無「廢死」的既定政策，只有大法官釋憲結果（效力等同憲法）「各級法院合議庭法官判處死刑須一致決」，而賴總統亦未宣布兩岸進入「準戰爭狀態」，且宣布戒嚴是憲法賦予總統的權力，因此這兩個公投案均不符成立要件。立法院國民黨團可以違憲，但中選會豈可明知違憲而受理？

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其次，依公投法第十七條規定，主管機關（中選會）應在全國性無線電視頻道舉辦至少五場發表會或辯論會，正反意見均應有支持代表發表意見或進行辯論。提案的國民黨必然是反方意見代表，但誰會是正方（即同意公投主文內容的一方）？在正方無人出席下，是要宣告流會，還是由國民黨唱獨角戲？不論何者，發表會或辯論會的程序均未完備，公民投票是否如期舉行將陷入憲政兩難 （Dilemma） 局面，貽笑國際！

其三，就算公投案如期投票，結果也出來了︰沒過，勞民傷財鬧劇一場；過了，依公投法第卅條第一項第三款規定︰ 「有關重大政策者，應由總統或權責機關為實現該公民投票案內容之必要處置」，試問，「反廢死」公投過了，行政院能做什麼？立法院要做什麼？還是要司法院要自斷手腳，宣布廢除前述大法官釋憲結果？又如「反戒嚴」公投過了，其效力是要凌駕憲法並規範總統從此不得宣布戒嚴嗎？

至盼國民黨立委深思並即時懸崖勒馬！

（作者為彰化師大退休教授）

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