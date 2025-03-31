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自由廣場》還在疑美論？ 阻中侵台是美首要國策！

2025/03/31 05:30

◎ 衛重華

《華盛頓郵報》近日獨家報導，美國國防部長赫格塞斯簽署的機密備忘錄，揭示美國國防戰略已正式重構，將中共武力犯台視為唯一必須優先應對的軍事情境。這份名為《國防戰略暫定指導》的九頁文件，清楚標明：從即刻起，五角大廈所有部門、所有軍種，皆須依照「阻止中共奪台」這一主軸調整部署、重分資源，甚至同步強化美國本土防禦。赫格塞斯在文件中直言：「中國是國防部唯一對應的威脅，拒絕中國奪取台灣成為『既成事實』（fait accompli），同時保衛美國本土，是國防部唯一的應對策略。」

這不是紙上談兵，而是實戰藍圖。備忘錄明確規畫，美軍將透過潛艦、轟炸機、無人艦與特種部隊等拒止戰力，全面介入印太地區，強化前線基地防禦、預置武器庫存，並提高對地下與加固目標的打擊能力。這一切佈局，目的只有一個：在第一時間阻止共軍犯台，以實力否決北京任何「速戰速決」的戰略妄想。相對於拜登政府過往強調多邊嚇阻，這份文件不再繞彎，不再模糊，而是明白無誤地告訴世界：台海，是美國國防的重中之重。

更令人警醒的是，這份文件與美國保守派智庫「傳統基金會」主導的《二○二五計畫》內容高度重合。其中多段語句甚至原文照抄，顯示該智庫已不只是輿論塑造者，而是政策制定者。該報告作者韋勒茲－葛林（Alexander Velez-Green）如今正擔任國防部政策代理主管，這意味著川普回鍋前的戰略布局早已完成，五角大廈的深層結構已將抗中視為制度性使命。這不是某一任總統的個人立場，而是整個美國軍政體系對中共政權的共同敵意與長期作戰準備。

當華府軍事文件明言「阻止中共奪台」是唯一戰略指導原則，當美國軍力重心已由歐陸、中東全面轉向台海，台灣內部卻仍有人抱持所謂「疑美論」，甚至幻想美國會在關鍵時刻袖手旁觀，這種想法不僅無知，更是對自身命運的背叛。當美國已將保台視為保己的國策，我們還能質疑什麼？唯一值得追問的是：台灣準備好了嗎？

（作者為軍人）

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