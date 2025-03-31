自由廣場》「請鬼拿藥單」陳玉珍擬引進中國建商

◎ 葉昱呈

緬甸日前發生芮氏規模七．七強震，離震央一千公里外的泰國曼谷一棟耗資廿一億台幣，卅層樓高的審計署辦公大樓應聲倒塌，由於是此次強震曼谷唯一倒塌的大樓，負責興建的中國國企「中鐵十局」，二○二四年還曾高調慶祝封頂（指建築物的主體結構完工），但在意外發生後，竟急刪相關慶祝文。

無獨有偶，二○二四年十一月，塞爾維亞北部第二大城諾維薩德市中心的火車站發生屋頂坍塌事故，造成十五人喪命，塞國總理佛契維奇被迫辭職下台，而工程係由中國國企中國鐵路國際公司與中國交通建設股份公司所承建。

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值得注意的是，國民黨立委陳玉珍、陳雪生等人曾於去年共同提案修訂《離島建設條例》部分條文，擬引進中國廠商參與台灣的公共建設，包括廠商所需機具、技術及操作人力，都可由中國輸入，陳玉珍還特別強調「中國工程技術很進步」，善用中國機器設備跟人員來協助，是很正面的事情，要行政院好好思考，不要閉著眼睛，不看世界進步。

然而從上述兩個實際案例可驗證中國廠商的工程品質，並非如陳立委所說的如此「優質」，而過去中國工程在建築或基礎設施建造過程中，為了降低成本及擴增利潤，常以偷工減料方式，使用低品質或次級標準的材料施工，所建造的建築物猶如「豆腐渣工程」，其拙劣的品質嚴重威脅人民生命財產安全，惟陳玉珍竟然極力推崇中國工程技術，意圖修法引進中國廠商參與公共建設，豈非是「請鬼拿藥單」？

（作者為公務員）

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