自由廣場》這次不站出來 將會付出的代價

◎ 吳哲文

原本一度氣勢如虹的大罷免運動，進入二階連署一段時間後，多個選區進度逐漸放緩，在與時間賽跑下甚已開始告急；同時有多份民調顯示，民眾參與二階連署、與進入三階投票的意願間，出現某種程度的倒掛，願意在三階後投下罷免票的民眾，比例高於願意參與二階連署的部分，這樣的趨勢令人憂心。

以選罷法規定，若目前進行連署的區域立委選區，在二階連署期滿後，連署者未能達到選舉人的十％以上，則該次罷免案將被宣告為不成立，原提議人自連署不成立起一年內，不能對同一原被罷免人再提出罷免案。合理預期，這樣的失敗，將可能會引發以下效應：

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●逃過罷免的區域藍委不僅不會有所警惕，將以較其任期第一年更加暴衝的速度，通過包含封堵民眾有效行使罷免權、加速放寬中配「六改四」等中國人入籍台灣規定，及降低政府與台灣社會，面對中國滲透侵略所需韌性及抗敵能力在內的諸般惡法。

●原本逐漸淡忘藍委惡行的民眾，即使重新意識到他們的危險性，如欲再度發起罷免制衡，門檻與難度將更高，一年內若要再提案得經由不同提議人提案，且須用更多力氣說明正當性、消彌社會「為什麼要對同一名立委一再提案罷免」，罷免成案的可能性將更渺茫。

●更嚴重的是，一旦讓多數區域藍委逃過罷免連署，是否會讓習近平為首的中國當局，產生較二○二一年間～二○二二年初的普廷之於烏克蘭更高的得逞自信，進而提升中國侵台的可能性，這也是必須考量的問題。

因此，恕筆者直言，在藍白二黨瘋狂刪凍總預算的效應，等到下半年將開始更有感，根本連「好了傷疤」都談不上的現在，台灣人就忘了過去一年多的痛，無疑是非常危險、貽禍深遠的作法。為了避免問題繼續惡化，台灣人必須重新振作、群策群力，共同確保通過罷免二階連署藍委人數的最大化。

（作者從事服務業、兼業作家）

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