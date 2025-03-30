自由廣場》從美國擴大進口巴西雞蛋回想起…

◎ 陳永昌

受禽流感疫情，美國雞蛋價格迭創新高，美國總統川普上任前放話重返白宮就要把蛋價打下來，兩個月過去，蛋荒依舊，擴大外國雞蛋進口成為應急解方。

美國打算進口一億顆雞蛋，從歐陸到土耳其乃至於南韓，陸續接獲美國詢問，全球最大雞肉出口國巴西，自然是美國進口蛋來源之一。巴西動物蛋白協會統計，今年前兩個月雞蛋出口數量近五千公噸，美國是第二大出口市場，二月出口量約五百公噸，比一月成長超過九成。

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回想二○二三年三月，我農業部啟動雞蛋進口專案，一路被反對陣營政治追殺污名化，配合後來判刑確定側翼匿名粉專不斷釋放假消息混淆視聽，炒作渲染為圖利特定廠商的弊案。

禽流感導致短期缺蛋亂象，打亂自給自足在地生產長期秩序，限時限地專案擴大進口補足本地生產缺口，平抑恢復雞蛋合理價位，無論台美政策出發點皆是如此，未見美國消費大眾質疑反彈，美國反對黨政治人物更沒有見縫插針煽風點火，只希望川普趕快平穩蛋價。

台灣第一次操作經驗不足，有效日期標示與文件紀錄保存等技術層面遭放大檢驗，再加上冷鏈倉儲設備未同步到位，這是未來必須記取的教訓。但是，反對黨大肆抹黑「臭雞蛋」與「毒雞蛋」後，消費大眾裹足不前買氣大減，折損一位農業部長辭職下台，逾五千萬顆進口蛋逾期銷毀，積極任事資深文官更遭彈劾移送懲戒。

巴西雞蛋生產商協會統計，去年雞蛋產量高達五百七十億顆，係全球排名第五雞蛋生產大國，平均每位巴西人一整年食用兩百六十三顆雞蛋。即使國外需求高漲，巴西雞蛋出口數量其實僅佔總產量約百分之一而已。

看準美國雞蛋市場巨大潛力，巴西蛋王法里亞旗下的全球蛋業集團，近日斥資十一億美元收購美國最大雞蛋供應商，這筆交易再次凸顯巴西在國際農業領域的影響力。

美國人餐桌出現台灣人避之唯恐不及的巴西蛋，如果把台灣在野政客那套亂扣帽子伎倆搬到美國，恐怕十個美國農業部長都不夠下台！

（作者為企業專業經理人）

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