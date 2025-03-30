晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》川普關稅大戰 防堵中國「內捲輸出」

2025/03/30 05:30

◎ 陳鴻達

中國在房地產泡沫破滅後，購買力消失，各行各業陷入削價競爭的惡性循環，整個社會內捲情形嚴重，還不斷對外輸出。內需不足，只能用出口來衝刺GDP數字，中國出口近年因此持續快速成長，將國內問題變成國際問題。

二○一八年關稅大戰以來，中國透過生產線外移等辦法，使得出口不但未下降，反而快速上升。出口每年大幅成長超過一五○○億美元，但進口只小幅增加約一五○億美元，因此貿易順差持續累積中。若沿續趨勢，到二○三○年中國製造業佔全球比重恐達四十二％，不僅美國受不了，對歐日也是相當大的衝擊。

這才是川普二．○關稅戰要鎖定的問題，迫使中國停止出口補貼，不再內捲輸出，讓全球有一個較健康的貿易環境。川普在第一屆任期的關稅戰，目標只鎖定中國，執行下來雖然衍生許多問題，但基本上對於抑制中國還是產生相當大的效果。較可惜的是川普目前關稅戰的戰線拉得太廣，特別是預告四月二日將公開的全球「對等關稅（reciprocaltariff）」計畫。該計畫將因為太複雜而難以落實，失去焦點而讓中國喘口氣，全球經貿環境更惡化，更嚴重的是得罪許多盟友。

川普第一屆任期對中國發動關稅大戰，對中關稅從三％調高到十九％，拜登任內大致延續政策。為避開美國的高關稅，許多業者將生產線移到東協、印度與墨西哥等地。因此美國的最大進口國已從中國變成墨西哥，中國貨在美國的占比也從廿一％降到十三％。同時東協與印度對美國的出口快速升高，供應鏈的轉移，也讓中國喪失龐大的就業機會。此次川普重返白宮後，馬上對中國再調高廿％，新關稅來到四十％左右，這一部分問題不大。

唯一要修正的是積極協調墨加等國，與美國採同一陣線，形成關稅同盟，共同提高對中國的關稅，以避免中國貨品鑽漏洞，到該國「洗產地」。所有跟美國在同一國防保護傘下的國家，都應該採取跟美國一致的對中國經貿政策，發揮集體力量迫使中國做出經濟體制改革。若不願加入美國陣營，再課高關稅，如此正當性會更高。

（作者為台灣金融研訓院金融穩定中心主任）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書