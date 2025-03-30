自由廣場》川普關稅大戰 防堵中國「內捲輸出」

◎ 陳鴻達

中國在房地產泡沫破滅後，購買力消失，各行各業陷入削價競爭的惡性循環，整個社會內捲情形嚴重，還不斷對外輸出。內需不足，只能用出口來衝刺GDP數字，中國出口近年因此持續快速成長，將國內問題變成國際問題。

二○一八年關稅大戰以來，中國透過生產線外移等辦法，使得出口不但未下降，反而快速上升。出口每年大幅成長超過一五○○億美元，但進口只小幅增加約一五○億美元，因此貿易順差持續累積中。若沿續趨勢，到二○三○年中國製造業佔全球比重恐達四十二％，不僅美國受不了，對歐日也是相當大的衝擊。

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這才是川普二．○關稅戰要鎖定的問題，迫使中國停止出口補貼，不再內捲輸出，讓全球有一個較健康的貿易環境。川普在第一屆任期的關稅戰，目標只鎖定中國，執行下來雖然衍生許多問題，但基本上對於抑制中國還是產生相當大的效果。較可惜的是川普目前關稅戰的戰線拉得太廣，特別是預告四月二日將公開的全球「對等關稅（reciprocaltariff）」計畫。該計畫將因為太複雜而難以落實，失去焦點而讓中國喘口氣，全球經貿環境更惡化，更嚴重的是得罪許多盟友。

川普第一屆任期對中國發動關稅大戰，對中關稅從三％調高到十九％，拜登任內大致延續政策。為避開美國的高關稅，許多業者將生產線移到東協、印度與墨西哥等地。因此美國的最大進口國已從中國變成墨西哥，中國貨在美國的占比也從廿一％降到十三％。同時東協與印度對美國的出口快速升高，供應鏈的轉移，也讓中國喪失龐大的就業機會。此次川普重返白宮後，馬上對中國再調高廿％，新關稅來到四十％左右，這一部分問題不大。

唯一要修正的是積極協調墨加等國，與美國採同一陣線，形成關稅同盟，共同提高對中國的關稅，以避免中國貨品鑽漏洞，到該國「洗產地」。所有跟美國在同一國防保護傘下的國家，都應該採取跟美國一致的對中國經貿政策，發揮集體力量迫使中國做出經濟體制改革。若不願加入美國陣營，再課高關稅，如此正當性會更高。

（作者為台灣金融研訓院金融穩定中心主任）

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