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自由廣場》區桂芝央視專訪╱頂著北一女光環 淪統戰樣板

2025/03/30 05:30

◎ 林政武

北一女老師區桂芝，近期因上中國央視專訪再成焦點。專訪中，區老師對賴總統將中國定義為「境外敵對勢力」提出強烈批評。她表示，自己母親仍住在中國，這樣的定義是否意味著她應將母親視為敵人？此番言論引發廣泛討論，許多人不禁質疑，區老師立場是否過於偏中？是否會對台灣社會與教育帶來影響？

區老師說法反映了她對兩岸關係的情感性解讀，將兩岸問題化為單純的家庭情感問題。然而，兩岸關係的複雜性遠非如此，中國對台的種種行為，無論是政治、經濟，還是軍事層面威脅，都讓台灣人民感受到深深的憂慮與恐懼。賴清德總統的言論，它反映了台灣在面對來自中國的各種挑戰時，所必須採取的防範態度。若區老師言論僅從家庭情感出發，忽略了台灣社會的整體利益與國家安全，這樣的立場無疑會讓人失望與不安。

更令人關切的是，區老師言論是否符合台灣教師法的規範。教師肩負著傳遞知識和價值觀的責任，其言論應謹慎、客觀，避免過度涉及政治立場的爭議。當一名教師長期以來公然支持中國，並批評台灣政府時，是否會對學生產生不良的影響？教師不僅要有知識上的素養，更要有良好的品德與責任感。區老師的立場雖然在言論自由的範圍內，但這樣的言論是否符合教育界應有的倫理與規範？教育主管單位是否應該介入，對其言論進行適當的審查與引導？

習威嚇武統台灣 不曾批評

總結來說，區老師言論引發的爭議，並非單純的個人觀點問題，而是關乎台灣社會的價值觀與教育責任問題。教師在表達個人政治立場時，應該謹慎考慮其可能對學生和社會造成的影響。中國領導人習近平，宣稱不放棄用武力統一台灣，怎不見區老師出來批習居心何在？每個人都可以有自己的政治立場，頂著北一女中老師的光環，成天受訪，批評自己的國家，卻對海峽彼端對台張牙舞爪的種種惡行，視而不見。奉勸最愛古文的區老師，回頭再多讀讀論語，曾子曰：「吾日三省吾身。」您做到了嗎？

（作者為國中教師）

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