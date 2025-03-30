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自由廣場》國人醒醒吧 備戰是捍衛生存權！

2025/03/30 05:30

◎ 張光偉

戰爭的倒數聲已然響起，台灣正面臨前所未有的威脅！自去年起，中共對台軍事行動升級。五月「聯合利劍—二○二四A」演習，共軍出動數十架戰機與多艘軍艦環台，模擬封鎖與攻擊；十月「聯合利劍—二○二四B」更動員一五三架次戰機與十四艘軍艦，逼近台灣廿四海里毗連區，展現封鎖能力。進入今年，中共軍事壓力未減，頻繁派遣軍機越過海峽中線，軍艦巡弋台灣周邊海域，並持續演練多領域作戰，包括海纜切斷與航路阻斷。行動已從威懾轉為戰爭預備。

想像一下，倒數聲突然轉為戰爭的炮火聲，電視螢幕緊急插播：「共軍已經登陸，通訊海纜被切斷！」親共勢力迅速配合散播假消息，宣稱「援軍放棄台灣」，台灣瞬間陷入斷電、斷網的恐慌混亂。日常生活中不可或缺的網路、電力突消失，城市街頭頓時成為危險戰場。你知道離你最近的防空洞在哪裡嗎？你的家庭緊急逃生包準備好了嗎？你是否有足夠的生存技能保護自己與家人？

如若台海爆發戰爭，中共絕不會手軟。一旦共軍發動突襲，台灣是否能在四十八小時內快速反應？我們不能再抱持僥倖心理，否則當災難真的降臨，一切後悔都將來不及。

醒醒吧！備戰不是在散播恐懼，而是在捍衛我們的生存權利。每個人都應立即提高國防意識，學習基本求生技能，準備必要的緊急物資。整個社會必須團結一致，加強全民防衛訓練。輿論媒體也應主動揭露並反擊來自內外部的假消息，確保民眾團結一致。倒數計時器已啟動，每一秒鐘都是警鐘，每一刻都必須採取行動。台灣人，再不醒，就真的來不及了！

（作者為工程師）

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