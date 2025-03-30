自由共和國》姜皇池／亞亞該走 台灣沒有誤用國際公約

中配「亞亞」鼓吹武統，移民署要求限期離境。（取自抖音）

姜皇池／台大法律學院教授

中配劉振亞在離境期限最後一天到內政部前開記者會。（資料照）

台北高等行政法院在劉振亞聲請之停止執行裁定中，為判斷移民署認定亞亞鼓吹中國武統台灣之言論，是否屬《兩岸人民關係條例》第十七條與第十八條危害國家安全及社會安定之行為，以及此等認定是否對公共利益有重大影響而無停止執行之必要，法院以《公民與政治權利國際公約》（下稱《公政公約》）第廿條之戰爭宣傳言論禁止義務具備我國法律效力為由，肯認移民署認定，駁回聲請人停止執行之聲請。

就《公政公約》第廿條有關禁止鼓吹戰爭而言，國家有義務立法禁止任何煽動或鼓吹戰爭行為之言論，此蓋戰爭一旦發生，則所有人權保障都將不存，因此縱使《公政公約》第十九條強調保障言論自由，卻又隨之於第廿條明文禁止鼓吹戰爭之言論，強調鼓吹戰爭言論不需予以保障且應禁止。而依《公政公約》的第卅四號一般性意見，任何依照涉及第十九條加以限制與懲罰之法律規定，皆須以合乎必要性原則以及比例原則方式為之。然如同第十一號一般性意見，當有充分法律基礎清楚指明涉及特定戰爭言論乃國家政策禁止範圍，且有適宜制裁措施，亦屬本條文義務之落實範圍。

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無庸諱言，我國並無禁止煽動戰爭言論之專法，就禁止鼓吹戰爭言論，全面落實《公政公約》第廿條義務而言，確有進步空間。然《兩岸人民關係條例》第一條揭示立法目的在「確保台灣地區安全與民眾福祉」，乃特定背景下，確立我國與中國人民相互往來的基礎框架。不論是該《條例》中禁限制水域規定，乃至於各式涉及國家安全的規範，包括該《條例》第十七條與第十八條等，所謂危害國家安全之詮釋，自當涵蓋中國對台灣的武力威脅。

從此觀察，任何禁止鼓吹、煽動、宣傳中國使用武力侵略台灣的言論，當屬《兩岸人民關係條例》規範之政策範圍。又違反此等規定的相對應懲罰，亦無涉及人身自由之監禁，而是居留許可之廢止或強制出境，具有其必要性與妥適性。簡言之，雖不盡理想，但《兩岸人民關係條例》已提供充分且足夠之法律基礎，得以限制中國在台人民發表危害我國安全言論。

至於從執行法引伸至《公政公約》第廿條之適用問題，於此《公政公約》之功能毋寧是：強化並說明限制鼓吹中國武力侵台言論在行政訴訟法停止執行之「公益性」。我國通過各式人權公約施行法後，相關人權公約具備我國效力固無疑問，然以訴訟法源而言，實務上能否直接適用或應如何適用相關人權規範條款，不僅實務未有穩定明確之實踐，學理亦難謂具普遍共識。

縱考量我國法院使用人權公約之實踐，本案《公政公約》第廿條既非廢除居留許可或驅逐出境之直接法源，亦非處分停止執行與否之直接法源；相反地，該條文是用以支持並說明我國「管制在台中國人民鼓吹武統言論」，具備「重大公共利益」。從此而言，法院之裁定並未背離我國實務歷來對人權公約施行法之解釋與適用。

進一步而言，面對中國機艦環台脅迫，且步步進逼，和平危若累卵，然就煽動鼓吹中國武力侵台言論，卻僅能尋求行政處罰，而無更具嚇阻效力之刑事處罰，彷若棄國家安全與公共利益於不顧。回顧二○二二年國際人權公約第三次國際審查委員會報告，加上亞亞事件竟有誤用國際公約之質疑？兵凶戰危，豈容鼓吹戰爭！制定禁止煽動戰爭言論之專法，落實《公政公約》第廿條義務，當是政府需再努力之工作。

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