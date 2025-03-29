自由廣場》嫡系四大軍頭相繼落馬 習近平軍權在握？

◎ 曹益誠

毛澤東深信「槍桿子出政權」，終其一生死抱此信條，自一九三七年八月二十五日起到一九七六年九月九日毛閉目那一刻為止 ，毛始終抓住軍委會主席的職位。鄧小平可以交出國家主席（楊尚昆）與總書記（胡耀邦），惟獨軍委主席就是絕不放手。江澤民更絕，二○○二年11月卸下總書記及國家主席，死活就是要保留軍委主席，硬生生再垂簾聽政二年。

二○一二年習近平透過反貪腐，首先對江澤民在軍委會的馬仔-郭伯雄與徐才厚兩位副主委開刀，再透過二○一五—二○一六的軍事大改革與人事部局，牢牢掌控中央軍委會。

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由於習對軍方高層的不信任，所以，頻頻清洗軍方高層，並趁機安插自己的舊部親信。如指揮部在廈門的三一集團軍高層，就紛紛脫穎而出，為習所重用。如苗華（一九九九年任三一集團軍政治部主任）、何衛東（二○○七年任三一集團軍副軍長，）、林向陽（二○一三年任三一集團軍副軍長）、王秀斌（二○一三年任三一集團軍副軍長）。以上四人後來都快速昇遷，如苗華官至軍委會政治部主任，掌管全軍的人事與思想宣傳； 何衛東由東部戰區司令於二十大時，連後補中央委員都不具備，就在習的大力拔擢下，躍升政治局委員及中央軍委第二副主席（第一是張又俠）， 何可謂火箭式昇遷。至於林向陽與王秀斌也不遑多讓，王秀斌僅七年，就由少將直升上將並擔任南部戰區司令；林向陽則僅八年就升至東部戰區司令，雙雙創下記錄。

如今，隨著苗、何、林、王相繼落馬，習包子在軍中已是舉目無親了。對此，海外自媒體與政治評論者，普遍存在兩派看法：

一、習仍然軍權在握，二、習在軍中已失勢。個人是認同第二項觀點，理由如下：

一、習近平近年對解放軍高層的大清洗，已引發軍系的反彈及不耐，這一股怨氣逐漸集結，並向第一副主席張又俠靠攏。畢竟，張又俠是目前唯二（另一是解放軍參謀長劉振立）参加過中越戰爭的老將，在軍中享有威望，加上張又俠開放土地建廉價軍宅讓官兵認購，更是大獲好評。

二、對於從未上戰場卻與張又俠分庭抗禮的何衛東，張又俠當然也瞧不上。

三、習近平近年施政大失民心：房地產崩盤、國內消費連續衰退，出現嚴重通縮景象，地方城投債更已達六十六兆（還不含隱性債務），搞得民不聊生。所以，張又俠與富二代、官二代是否也組成（反習聯盟），絕對值得觀察下去。（作者是文史工作者）

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