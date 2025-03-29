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自由廣場》統戰本質乃革命/陳玉珍美化統戰 居心惡毒

2025/03/29 05:30

◎ 竹木一工

中國志在併吞台灣，對台文攻武嚇不斷，台灣人對「統戰」提高警覺，國民黨立委陳玉珍竟叫大家不要聽到「統戰」就恐懼，覺得像是蛇蠍猛獸，又說「統戰」是把敵人變成朋友，把不是跟自己站在一起的人拉成是自己人，變成同一個戰線，是一種溝通。

陳玉珍睜眼說瞎話，忽略統戰的目的性，刻意簡化成交朋友，這種話術和詐騙集團如出一轍，先麻痺被害人的思想，鬆懈其心防，再要他錢害他命。

中國百度定義「統戰，即統一戰線工作，是一種為實現共同目標而進行的廣泛的社會政治聯合。是政治工作的重要部分，根本目的是為促進社會主義事業的發展。通過對各個社會階層、政治力量的聯合與協調，最大限度地團結一切可以團結的力量，為實現共同的目標而努力」。

對中共而言，統戰本質就是一種革命工作，《毛澤東選集第一卷•湖南農民運動考察報告》明白指出，「革命不是請客吃飯，不是做文章，不是繪畫繡花，不能那樣雅緻，那樣從容不迫，文質彬彬，那樣溫良恭儉讓。革命是暴動，是一個階級推翻一個階級的暴烈的行動」。

受過統戰訓練的陳玉珍經常戴鋼盔穿鐵鞋，在立法院施暴同事，她如此行徑就是實踐「統戰本質是暴烈的行動」的典型例證。至於請客吃飯、邀約讀書寫文章、繪畫繡花、登山旅遊參訪，種種看似無害的雅緻活動，其中都包藏著「麻痺你的思想，鬆懈你的心防，最終為中共所用，一起禍害國家社會人類」的惡毒禍心。

陳玉珍叫美化「統戰」，她的手法很中共，用心相當惡毒。（作者從商）

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