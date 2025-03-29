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自由廣場》正告陳培哲等75人/天下古今多少罪惡 假自由之名而行

2025/03/29 05:30

◎ 張國財

針對中配劉振亞公開宣揚「中國應以武力統一台灣」而被我國政府驅逐出境，中研院士陳培哲等七十五人，藉「言論自由受壓」為由，批評政府涉嫌言論審查。

此言一出，讓人連想到一七九三年十一月八日，被譽為「革命期間最高貴的女人」的法國羅蘭夫人，被推上斷頭台臨刑前說的話「自由自由，天下古今多少罪惡，假汝之名而行！」，兩百多年後的今天，面對陳培哲等七十五人，依然同樣適用！

今天，有多少學者的天真蛋頭思想或邪惡觀點就是包裹著「言論自由」的糖衣，再包裝上繽紛誘人的「和平」糖果紙？陳培哲院士等人，為散播「中國應武統台灣」的中配網紅「被出境」而抱屈，這是在伸張捍衛台灣的言論自由，還是在針對台灣的言論自由敲下喪鐘？

在美國「自由之家」二月廿六日出爐的「二○二五全球自由報告」中，台灣高居九十四分（滿分一百）、中國弱到只有九分！這是客觀事實，更不必說「中國以武力統一台灣」下，極可能出現「留島不留人」或「再教育營」了，且不說武統，就算是「中國和平統一台灣」好了，兩千三百萬台灣人會落到什麼下場？只要看中共把諾貝爾和平獎得主劉曉波關押黑牢到死亡前夕才放人，把所有的維權律師一網打盡，把異議者「被自殺」，連前總理李克強都淹死得莫名其妙，中國人專殺中國人，中共會放過台灣人嗎？

再看美國、德國百分之百是民主國家吧，在美國，你講「種族歧視」、「性別歧視」試試看；在德國，你歌頌「納粹真偉大」試試看! 諒你不敢，那為什麼敢在台灣肆無忌憚？不就是言論自由被濫用了、被學者護航了嘛！

大敵當前，生死存亡之秋，在台灣，言論自由絕對不保障宣揚武力和鼓吹戰爭！

（作是為新竹教育大學退休副教授）

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