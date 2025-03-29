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自由廣場》血緣≠國家！區桂芝論點 經不起推敲

2025/03/29 05:30

◎ 馨娜

日前，北一女教師區桂芝上中國央視受訪表示，賴總統日前發言把中國同胞當作是境外敵對勢力，「但是對我們這些在大陸還有親人的人來講，他讓我們如何面對我們的親人。」並表示賴總統「用政治力逼迫這些年輕人去斬斷他的血緣，他為什麼這麼狠心。」

奇怪的是，區老師怎麼不說中共對台灣狠心？只看二○二四年的數據：一、軍事威脅：中共軍機在台灣周邊的單日架次創下歷史新高。二、網路攻擊：中國駭客每日平均對台灣政府網絡服務發動約二四○萬次攻擊。三、經濟施壓：中共透過技術性貿易壁壘限制台灣產品進入中國市場。四、國際孤立：在二○二四年的世界衛生大會(WHA)上，中共連續八年阻止台灣參加。

中共各類的文攻武嚇，對比賴總統的談話，何者更狠心、更令人不寒而慄？

區老師指賴「用政治力逼迫年輕人斬斷血脈」，事實正好相反，以我這個年輕人來說，就是因為親眼目睹中共針對台灣施以各種無情攻擊，才斬斷了我原本對中國的認同。再者，血緣關係和國族認同是兩回事，有血緣關係不代表必須是同一個國家。歷史上有太多例子證明：同是日耳曼民族的德國和奧地利，就是兩個不同國家。至於維京人後裔的瑞典、挪威、丹麥、冰島，更是四個不同國家。阿拉伯人更是散佈在沙烏地阿拉伯、伊拉克、敘利亞、埃及，每一個都是獨立國家。再看土耳其、亞塞拜疆、哈薩克、烏茲別克、土庫曼等國，他們都擁有共同的突厥血統和語言，卻都是不同國家。而英格蘭、蘇格蘭、愛爾蘭的後裔，遍佈於英國、愛爾蘭、美國、加拿大、澳洲、紐西蘭，這些國家也沒有因血緣相近而強硬要統一，且各國得以各自發展，各成一格，生機盎然。

此外，賴清德總統說的「境外敵對勢力」很明顯是指中共政權，與區的親人根本不相干，豈能混為一談？所以，請區老師別再用血緣說法混淆台灣人的國族認同。有血緣的人民，不等於是同一國！

（作者是國外業務）

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