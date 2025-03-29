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自由廣場》區桂芝好傻好天真 統戰從來不是雙向道

2025/03/29 05:30

◎ 郭索

區姓老師上中共央視節目受訪，事後聲稱不知對方是中國官媒，她接受台灣媒體訪問時還反問「難道不能由我統戰大陸嗎？」這個說法其實是混淆視聽，故意忽略兩岸在體制與本質的懸殊差異。

在政治體制，台灣是自由民主社會，中國是極權集權體制。統戰是中國共產黨專擅的治國工具之一，透過拉攏、分化與滲透以達到控制目的。反觀台灣，人民有言論、新聞與集會自由，中共可以恣意動用「統戰部」進行有組織的意識型態滲透，台灣政府則無此能力。區老師所謂她或台灣難道不能「統戰」中國嗎？ 答案是「確實不能」，她這種想像在真實世界根本無法成立。現實是，民主無法用專制手段向專制國家輸出，一旦試圖如此，反而容易被專制政權所反噬，這不是信心問題，而是現實問題。

在文化層面，中共慣用「兩岸同文同種」為話術，藉著民族情感包裝統戰，其目旨在模糊中華文化與共產主義的差異，甚至將中國文化與中共政權劃上等號。台灣若單方面展現文化親善或自認能「文化反攻」，往往忽視對岸對言論與出版的箝制，以及「文化中國」已被中共扭曲為「紅色中國」。台灣自由的文化輸出，無法形成組織化或國家力量支持的滲透，更不具備「統戰」的條件與能耐。

再看經濟面向，中國常藉市場誘惑拉攏台灣個人與企業，從而進行政治綁架或輿論塑造。台灣企業一進入中國市場，就處於完全弱勢，受限於中國法規與政治審查，且易遭中共利用進行宣傳或施壓。台灣無法也無力像中共那樣運用龐大的國家資源，藉「讓利」為工具從中撈取政治目的。所謂透過經濟「統戰」中國的幻想，是對中共操作模式的誤解與自欺。

在心理與輿論戰，中共長期透過社群媒體、網軍、新聞滲透與假訊息，擾亂台灣社會，逐漸鬆動民眾對民主制度的原本信心。相反，台灣對中國人民並無類似的操作工具，台灣網路平台通常已遭中國封鎖，言論無法進入中國輿論空間。而台灣社會開放的心理環境，反而成為中共認知作戰的絕佳標靶。所謂「由我來統戰大陸」的說法，不僅無知，還可能在不自覺中自甘成為對岸操作輿論的棋子。

統戰是共產國家的專屬利器，民主社會無此運作邏輯；台灣不可能「反向統戰」中國，反而應清醒認識對岸的滲透策略，堅守民主自由的根本價值。對於任何個人或團體，若輕忽統戰的嚴肅性與風險，卻天真地說「我來統戰他們」，只會淪為中共統戰的工具。真正的抗共，不是幻想中和風細雨地「改造」對方，而是在清楚對立本質下，守住自己的立場與防線。

（作者是自由業）

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