自由廣場》欲解外牆危機 先指定官員負責

◎ 饒後樂

近日連續發生外牆磁磚脫落傷人事件，其中台北市林森北路一棟大樓水泥碎塊落下穿透攔網擊中一輛停等紅綠燈轎車，造成車頂凹陷、乘客受傷。顯見目前普設攔網的權宜措施並非安全的保證。

每年十二月到三月是台灣的磁磚傷人季，當氣溫忽高忽低時，外牆磁磚剝落此起彼落，場面不壯觀或損傷不夠嚴重，媒體根本不報，地方政府發布警示也根本沒用。

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其實這早已是台灣社會日常，之所以一再發生卻不見改善是因為缺乏系統性思考，在常識層面就已存在著諸多不合邏輯的盲點卻從未獲得重視和解決。

譬如既然外牆會發生磁磚脫落，為什麼不效法其它國家規定外牆一定高度以上不得鋪貼磁磚？還有外牆一旦發生磁磚剝落，整面或整棟建築物的外牆磁磚就都不值得信任。常見大樓外牆部分區域貼有顏色不同的磁磚，表示先前掉過補過，這種掉一塊補一塊的作法意義何在？

再者公寓大廈會採用這種邏輯斷線的方法，幾乎全是因為沒錢或想省錢，但公寓大廈管理立法已近卅年，為什麼民眾仍然沒有對應問題的思考和具體作為？最後，以上狀況政府都知道，為何不見整體理性思考和作為？

答案很簡單，因為沒人在管，沒有官員負責就不會出現系統性思考。欲有效解除外牆危機，就必須指定相關官員必須為下次傷人意外下台，否則全民將繼續活在被磁磚打到的恐懼中。

（作者是台灣公寓大廈管理顧問協會理事長）

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